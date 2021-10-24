ДТП на перекрестке улицы Октябрьской с улицей Монтажников

24 октября 2021 года, около 17 часов 25 минут в городе Озерск, водитель автомобиля «Mазда CX» 1970 года рождения при проезде регулируемого перекрестка улицы Октябрьская с улицей Монтажников допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ-2106», движущегося во встречном направлении, выполняющего поворот налево, после чего автомобиль «Mазда CX» изменил направление движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Киа соул».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «ВАЗ-2106» 1963 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель «ВАЗ-2106» 1982 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.