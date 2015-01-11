Упрдор «Южный Урал» подготовило к зиме федеральные трассы Челябинской и Курганской областей

Управление федеральных дорог «Южный Урал» (ФКУ Упрдор «Южный Урал») сообщает о готовности во всеоружии встретить зимний сезон и провести его максимально безаварийно и безопасно.

Обеспечивать бесперебойное движение транспорта в рамках зимнего содержания в Челябинской и Курганской областях будут более 250 единиц спецтехники, спутниковая навигация и более 100 тыс. тонн противогололедной смеси.

«На уборку автомобильных дорог выведут комбинированные дорожные машины, МТЗ, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры. Все машины и механизмы оснащены системой спутникового контроля ГЛОНАСС/GPS и всем необходимым сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ», – говорится в сообщении.

С целью мониторинга дорожной ситуации в ФКУ Упрдор «Южный Урал» в круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба (8-800-300-38-74, звонок бесплатный). Отслеживать метеорологическую обстановку в режиме реального времени помогает автоматизированная система метеообеспечения: информация о состоянии покрытия, температуре воздуха, скорости и направлении ветра поступает с 45 метеостанций и 91 пункта видеоконтроля, которые установлены на участках федеральных дорог в зоне ответственности управления*.

В случае ухудшения погодных условий спутниковая навигация позволит дежурному диспетчеру оперативно среагировать и при необходимости направить дополнительную технику на наиболее загруженный участок.

Для дорожной техники оборудована 21 теплая стоянка, для отдыха рабочих и водителей подготовлено 22 отапливаемых помещения. Кроме того, дорожники подготовили 119 тыс. тонн противогололедной смеси – для хранения материалов используются 33 базы.

При значительном ухудшении дорожной метеообстановки, в целях обеспечения безопасности, проработан порядок введения ограничений или временного прекращения движения автотранспорта. Также проведена проверка готовности объездных маршрутов для наиболее опасных участков дорог.

Для обеспечения безопасного бесперебойного движения по автомобильным дорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях подрядными организациями ведется круглосуточное патрулирование, организовано взаимодействие с ГИБДД, МЧС, Росгидрометцентром.

*В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находятся участки федеральных дорог, проходящих по территории Челябинской и Курганской областей, а именно: М-5 «Урал», М-5 «Урал» – Подъезд к Екатеринбургу, А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, Р-254 «Иртыш», Р-254 «Иртыш» – Подъезд к Тюмени, Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Общая протяженность подведомственной сети – 1 351,5 км.

https://dostup1.ru/society/Uprdor-Yuzhnyy-Ural-podgotovil-k-zime-federalnye-trassy-Chelyabinskoy-i-Kurganskoy-oblastey_142695.html