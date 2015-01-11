Инициативное бюджетирование помогает обустраивать округ

28 октября состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа, на котором был заслушан доклад начальника управления экономики об итогах реализации инициативных проектов.

В соответствии с утверждённой в начале заседания повесткой, в ходе сессии депутаты рассмотрели пять вопросов, в том числе корректировку бюджета округа на текущий период и внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе в связи с изменениями федерального законодательства.

Докладоб итогах реализации инициативных проектов депутатскому корпусу представил начальник управления экономики Александр Жмайло. Он напомнил, что инициативное бюджетирование в округе, как и на территории всей Челябинской области, в 2021 году осуществлялось впервые. Все необходимые нормативные документы, регламентирующие данный процесс, были подготовлены Собранием депутатов и администрацией в очень сжатые сроки. Несмотря на ограниченные сроки внесения проектов (с 1 января по 28 февраля 2021 года), инициаторами в администрацию округа был представлен 41 проект (на общую сумму более 70 млн рублей). Все проекты прошли процедуру электронного голосования на платформе «Активный житель Челябинской области». По числу участников электронного голосования (2368 человек) Озерский городской округ стал лидером среди муниципальных образований Челябинской области.

В итоге, в этом году в Озерском городском округе реализовывались 16 инициативных проектов. Они были распределены по следующим направлениям: управление образования – 8 проектов, управление социальной защиты населения – 3 проекта, управление капитального строительства и благоустройства – 3 проекта, управление жилищно-коммунального хозяйства – 2 проекта. В настоящее время реализованы восемь проектов: ремонт фасада здания лицея №23, замена оконных блоков в здании детского сада №55, текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений и санузлов в здании ДТДиМ, поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, в детском саду №15, ремонт фасада здания, оборудование специализированной игровой площадки, ремонт овощехранилища в Центре содействия семейному воспитанию. Оставшиеся восемь проектов будут завершены в ближайшее время, в ноябре 2021 года.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа