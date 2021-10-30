«ТехноАтом» на Станции юных техников

Юные озерчане стали призерами фестиваля «ТехноАтом-2021», который состоялся в октябре на Станции юных техников при поддержке ПО «Маяк». В «ТехноАтоме» приняли участие команды из Озерска, Снежинска, Каслей и Кыштыма. Ребята соревновались в мастерстве по запуску подводной лодки, замене колеса на картинговой машине и даже установке стержней в реактор при помощи манипулятора. После прохождения всех этапов первое и третье места заняли команды из Озерска, серебряными призерами стали юные инженеры из Снежинска.