Зимняя техника работает на улицах Озерска

Из-за перепада температур, снега и дождя на дорогах города образовался гололед. Сегодня впервые в этом сезоне на борьбу с последствиями непогоды на улицы Озерска вышла дорожная техника.

В Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа сообщили, что подрядные организации, обслуживающие улично-дорожную сеть, с раннего утра начали посыпку отсевом оживленных перекрестков (химреагенты не используются), а также дежурную очистку (прометание) проезжей части и пешеходных зон. Особое внимание уделяется остановочным комплексам, лестницам и пешеходным переходам.

Для поддержания порядка в дорожном хозяйстве в этом году муниципальные контракты заключены со следующими организациями: ИП Таланина (район ДОКа), ИП Вострякова (старый город, поселки Метлино и Новогорный), «Спецтехплюс» (Татыш).

По мнению специалистов УКСиБ, погодные капризы не застали врасплох подрядчиков: закуплена в достаточном количестве антигололедная смесь, имеется исправная техника и людские ресурсы.

За действиями коммунальных служб, как всегда, будет осуществляться ежедневный контроль со стороны УКСиБ. Так, уже сегодня утром в ходе рейда на перекрестке ул. Октябрьская - ул. Семенова был обнаружен участок со снежной «кашей», подрядчики получили сигнал срочно убрать подтаявший снег.

Следует отметить, что надзор за техническим состоянием и уборкой автомобильных дорог также осуществляет ГИБДД, в случае угрозы безопасности госавтоинспекторы незамедлительно передают соответствующую информацию в УКСиБ для принятия мер.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа