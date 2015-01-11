В Озерске водитель совершила ДТП и скрылась с места происшествия

1 ноября 2021 года, около 17 часов 47 минут в городе Озерск, на улице Ленина 67, водитель автомобиля «КИА РИО» 1978 года рождения, находясь в состоянии опьянения, при движении в прямом направлении не уступила дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на пешехода, после чего скрылась с места дорожно-транспортного происшествия.

В результате чего, пешеход 1951 года рождения была госпитализирована в реанимационное отделение, где от полученных травм скончалась.

По горячим следам сотрудниками ГИБДД водитель «КИА РИО» была установлена и задержана.

По данным административной практики водитель автомобиля «КИА РИО» ранее неоднократно привлекалась к ответственности за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.