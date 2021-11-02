Начался ледостав, соблюдайте правила безопасности на водных объектах

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!
• на некоторых водоемах округа начался ледостав. Обращаем ваше внимание на то, что осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен;
• несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
• безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7-10 см;
• безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы - 15 см и более.
Убедительная просьба - не выходите на тонкий неокрепший лед!
Уважаемые родители!
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!
• Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!
Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!
Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните на номер 112 с сотового телефона.