Начался ледостав, соблюдайте правила безопасности на водных объектах

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!

• на некоторых водоемах округа начался ледостав. Обращаем ваше внимание на то, что осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен;

• несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

• безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7-10 см;

• безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы - 15 см и более.

Убедительная просьба - не выходите на тонкий неокрепший лед!

Уважаемые родители!

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!

• Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!

Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните на номер 112 с сотового телефона.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48926/