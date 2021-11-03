Правительство продлило срок розыгрыша 100 тыс. рублей среди привитых от COVID-19 – программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года.

Напомним, розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, определяет победителей. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Для получения информации о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг. Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе. После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счет победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Напомним, в Челябинске работают десятки пунктов вакцинации, в том числе:

Дворец спорта «Юность», Челябинск (10.00-20.00)

ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами:

Челябинск

• ТРК «Космос» (12.00-20.00)

• гипермаркет «Лента» по ул. Братьев Кашириных, 75 (12.00-20.00)

• гипермаркет «Лента» по ул. Черкасская, 23 (15.00-19.00)

• ТК «КС» (14.00-20.00)

• ТРК «Алмаз» (5-7 ноября, 14.00-20.00)

Кыштым

• ТК «Радуга» (12.00-20.00)

Добавлены круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск

• ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

• ГКБ № 8, ул. Горького 18

• ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

• ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287-А

• ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00-8.00)

Касли

• Районная больница, приемный покой

Кыштым

• Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

https://dostup1.ru/society/Pravitelstvo-prodlilo-srok-rozygrysha-100-tys-sredi-privityh-ot-COVID-19_143067.html