С днем рождения Озерск!

Уважаемые озерчане!

Примите искренние поздравления с Днем города!

9 ноября нашему любимому Озерску исполняется 76 лет. Со дня своего основания наш город был и остается опорой государства, а его жители внесли и продолжают вносить ощутимый вклад в дело укрепления обороноспособности страны.

Этот праздник объединяет тысячи озерчан – всех, кто любит Озерск и чтит его героическую историю, которая неотделима от истории атомной отрасли России. Несколько поколений наших предшественников сделали все возможное и невозможное, чтобы нынешнее поколение могло гордиться своей малой Родиной - благоустроенным городом в живописном уголке Южного Урала. Низкий поклон первостроителям, ветеранам-атомщикам, представителям славной советской эпохи, когда создавался наш город.

Все, кто хоть раз побывал в Озерске, восхищаются его красотой и особым характером. Город тружеников, город защитников, город творцов. Он хранит свои лучшие традиции и идет в ногу со временем, с его стремительными переменами. Эти перемены нравятся людям, которым нужна среда для реализации деловых и творческих амбиций, для комфортной жизни.

Благодаря вашему труду и активности, дорогие друзья, работе органов местного самоуправления, поддержке градообразующего предприятия - ФГУП «ПО «Маяк» - Озерск динамично развивается и хорошеет.

Минувший год вписал одну из самых необычных страниц в историю Озерска. Вместе со всей страной мы переживаем пандемию, волнуемся за родных и близких. Но главное, что мы даже в условиях ограничений работаем, воспитываем детей, гуляем в парках и не сдаемся. Наш город живет и с надеждой на лучшее смотрит в будущее. Мы верим, что впереди у нас еще много ярких событий и добрых свершений!

Желаем всем озерчанам крепкого здоровья, позитивного настроя, личного счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов округа С.Н. Гергенрейдер.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа