Южноуральские власти рассказали, когда закончится дистант в школах

Первый-заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, когда завершится дистанционное обучение в школах региона – учащиеся вернутся за парты уже в понедельник, 15 ноября.

«Сегодня заболеваемость ОРВИ, ковидом, гриппом выше эпидпорога на 50%. Это по большей части ОРВИ, но мы уже стали фиксировать случаи гриппа, а процент вакцинации детей еще не слишком велик для того, чтобы создать коллективный иммунитет», – отметила Ирина Гехт.

Она напомнила: чтобы разорвать инкубационный период, который необходим для развития инфекции, нужно две недели, именно поэтому было принято решение о введении дистанционного обучения на неделю, следующую за каникулярной неделей.

«Дорогие родители, надо недельку потерпеть, для того чтобы сохранить здоровье наших детей, для того чтобы со следующего понедельника выйти в обычный формат учебы, для того чтобы уже к новогодним праздникам всем вместе в классах, школах отметить и Рождество и Новый год», – обратилась Ирина Гехт.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-vlasti-rasskazali-kogda-zakonchitsya-distant-v-shkolah_143167.html