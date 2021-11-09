На Южном Урале пройдут дожди с мокрым снегом

На Южном Урале ожидается новое ухудшение погоды – синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу и сильный ветер.

В среду, 10 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег, местами умеренные, в горах – до сильных. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Днем прогнозируется температура в пределах 0 – плюс 5, в горах – до минус 5. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-proydut-dozhdi-s-mokrym-snegom_143200.html