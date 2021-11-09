В Озерске проходит перепись населения

Перепись населения проводится один раз в десять лет, чтобы обеспечить качество новых демографических данных. Это первая цифровая и последняя бумажная перепись. Переписчики идут не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами, у них на руках цифровые карты. Информация от них поступает в единый центр сразу в режиме реального времени.
После переписи появятся ответы на многие вопросы о том, сколько нас в государстве и какие мы, кому и чем можно и нужно помочь, где что необходимо построить.
Способы участия в переписи. Их несколько:
помимо традиционного опроса, жителям предлагается пройти перепись через портал Госуслуг лично, в многофункциональном центре (МФЦ), прибегнув к помощи специалистов (г. Озерск, пр. Ленина, 62), и, на специальных стационарных участках (список), их перечень также размещен на официальном сайте ОМС – http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48753/.
Напомним, ранее самостоятельную перепись планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября переписывать население только с помощью переписчиков. Но с целью безопасности и удобства жителей сроки проведения переписи на портале Госуслуг было решено продлить.
Ответил на вопросы на портале Госуслуг, что потом?
В ответ на отправленный переписной лист участник онлайн-переписи получит подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Оно придёт на электронную почту и в личный кабинет гражданина на Госуслугах. Останется показать переписчику QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде. Если QR-код не считывается, нужно назвать переписчику последние 10 цифр числового кода, который находится в подтверждении с QR-кодом. Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно.
Если гражданин не хочет встречаться с переписчиком, то сразу после получения подтверждения с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства он может сообщить эти данные самостоятельно в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (https://chelstat.gks.ru) по электронной почте: p74_15@gks.ru. Переписчик по указанному адресу не придет.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа