Уважаемые жители Озерского городского округа!

В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, губернатор Челябинской области объявил нерабочими дни с 8 по 12 ноября. Тем не менее, производственный цикл Аргаяшской ТЭЦ обязывает обеспечивать непрерывное энергоснабжение города Озерска и поселка Новогорного. Сотрудники ТЭЦ остаются на своих рабочих местах, все цеха продолжают работать.

Однако временно приостановлен прием населения в здании клиентского офиса на ул.Кыштымской, 73а. Очный прием возобновится с 15 ноября, а пока у нас есть дистанционные каналы для связи:

➡в личных сообщениях в группе ВКонтакте – https://vk.com/club207482834

➡в личных обращениях на сайте АО «РИР» – https://rosatom-teplo.ru/ozersk

➡по электронной почте – dom@rusatom-utilities.ru

К сожалению, мы не можем пока отвечать максимально оперативно: многие сотрудники офиса сейчас болеют, COVID-19 подкосил и наши ряды.

Штатная работа офиса и телефонов возобновится 15 ноября.

Приносим извинения за временные неудобства, вызванные непростой эпидемиологической обстановкой.

К сожалению, мы не можем пока отвечать максимально оперативно: многие сотрудники офиса сейчас болеют, COVID-19 подкосил и наши ряды.

Штатная работа офиса и телефонов возобновится 15 ноября. АО РИР приносит извинения за временные неудобства, вызванные непростой эпидемиологической обстановкой.

Информация АО РИР

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48989/