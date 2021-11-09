Уважаемые жители Озерского городского округа!
В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, губернатор Челябинской области объявил нерабочими дни с 8 по 12 ноября. Тем не менее, производственный цикл Аргаяшской ТЭЦ обязывает обеспечивать непрерывное энергоснабжение города Озерска и поселка Новогорного. Сотрудники ТЭЦ остаются на своих рабочих местах, все цеха продолжают работать.
Однако временно приостановлен прием населения в здании клиентского офиса на ул.Кыштымской, 73а. Очный прием возобновится с 15 ноября, а пока у нас есть дистанционные каналы для связи:
➡в личных сообщениях в группе ВКонтакте – https://vk.com/club207482834
➡в личных обращениях на сайте АО «РИР» – https://rosatom-teplo.ru/ozersk
➡по электронной почте – dom@rusatom-utilities.ru
К сожалению, мы не можем пока отвечать максимально оперативно: многие сотрудники офиса сейчас болеют, COVID-19 подкосил и наши ряды.
Штатная работа офиса и телефонов возобновится 15 ноября.
Приносим извинения за временные неудобства, вызванные непростой эпидемиологической обстановкой.
К сожалению, мы не можем пока отвечать максимально оперативно: многие сотрудники офиса сейчас болеют, COVID-19 подкосил и наши ряды.
Штатная работа офиса и телефонов возобновится 15 ноября. АО РИР приносит извинения за временные неудобства, вызванные непростой эпидемиологической обстановкой.
Информация АО РИР