QR-коды продлят до начала лета

Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые закрепляют предъявление QR-кодов в общественных местах – как отметили в пресс-службе парламента, предлагаемые решения являются экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

В соответствии с первым законопроектом, граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и рестораны, а также магазины только с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном заболевании или медотводе. До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После этой даты такая возможность будет только у имеющих медотвод.

При этом подчеркивается, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект распространяется на междугородные и международные железнодорожные и авиаперевозки. На них будут также допускать при предъявлении QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или по справке о медотводе. До даты, которую установит правительство, в поездах и самолетах будут также приниматься отрицательные ПЦР-тесты.

https://dostup1.ru/society/QR-kody-prodlyat-do-nachala-leta_143384.html