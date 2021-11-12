Школьник из Озёрска выиграл 1 млн. руб. в международном конкурсе

Школьник из Озерска выступил в международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей AIIJC – в составе сборной команды России и Казахстана Дмитрий Куценко стал абсолютным победителем.

Сообщается, что в соревнованиях, задания которых представляли собой реальные задачи, которые стоят перед технологичным бизнесом, приняли участие более 26 тыс. школьников из 101 страны мира. В финале состязались 45 команд, лучшие из которых разделили призовой фонд в 13 млн рублей.

Отмечается, что южноуральский участник – один из самых известных молодых профессионалов Озерска и совсем недавно в тандеме с юным озерчанином Сергеем Ковалевым занял второе место на Национальном чемпионате WorldSkills Russia – 2021.

https://dostup1.ru/society/Shkolnik-iz-Ozerska-vyigral-1-mln-v-mezhdunarodnom-konkurse_143378.html