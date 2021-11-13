Будьте внимательны при изменениях метеорологических условий!

14 ноября 2021 года, на разных участках дороги, ведущей из Озерска в город Кыштым, зафиксировано 3 дорожно – транспортных происшествия.

Не смотря на предупреждения о смене погоды на территории Челябинской области, виновники данных происшествий не учли метеорологические условия.

Первое ДТП произошло около 11 часов дня, в городе Озерск, на ул. Кыштымская – 6, с участием водителя, управлявшего автомобилем «ВАЗ 212140», который не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 21110».

В 16 часов 19 минут, на 3 киллометре автодороги Озерск – Кыштым, зафиксировано ДТП с участием автомобиля «Датсун», водитель которого не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 212140».

Около 18 часов 30 минут, на ул. Кыштымская – 6 «А», произошло аналогичное ДТП, где водитель, управляя автомобилем «Джили Эмгранд», не выбрал безопасной скорости движения и совершил столкновение со встречными автомобилями марок «Джили СК- 1» и «Киа Рио».

Транспортные средства технически повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Снизить риск попадания в ДТП помогут несколько советов.

Измените стиль вождения – важное условие предотвращения ДТП водителем!

Избегайте резких стартов. В плотном потоке на скользкой дороге резкое нажатие на педаль газа может привести к пробуксовке ведущими колёсами и «выбросу» автомобиля в сторону. Это же касается случаев, когда авто трогается с места на открытой парковке или при старте после включения зелёного сигнала светофора.

Ведите автомобиль плавно. Следует избирать плавную траекторию. Руль поворачивать плавно, выбирая угол как можно меньше. С такой же аккуратностью надо нажимать на педаль газа. Однако, если всё-таки начало срывать в занос, но с рулём надо обращаться, наоборот, резче, выравнивая авто резкими и быстрыми поворотами влево и вправо. Перед поворотами следует снижать скорость и проходить их при включенной передаче. Перестроений – минимум. Левый ряд следует вообще избегать.

Тормозите двигателем. Не следует тормозить резко. Лучше использовать так называемое импульсное торможение – многократное нажимание и отпускание педали тормоза. Можно тормозить, постепенно переходя на пониженную передачу. Однако это правило касается только авто с «механикой». О сбросе скорости путём включения пониженной передачи на «автомате» нужно вовсе забыть.

Увеличьте дистанцию и интервал. Следует понимать, что в любое мгновение автомобиль, движущийся рядом или впереди, может резко уйти в занос или

затормозить. Поэтому лишние метры в запасе будут не лишними. Специалисты рекомендуют выбирать дистанцию не менее 30 метров при скорости 60 км/ч. Если скорость больше, то и дистанция, соответственно, должная быть ещё более увеличена.

Соблюдайте скоростной режим. Ездить на небольших скоростях всегда менее опасно, а в условиях гололёда, снегопада, плохой видимости просто необходимо. Есть золотое правило – при видимости 50 метров, скорость – не выше 50 км/ч. Если же видимость ниже, к примеру, 30 метров, то, соответственно, и скорость – не выше 30 км/ч.

Очищайте крышу и стекла автомобиля от снега. Многие водители после снегопадов ограничиваются чисткой лишь фар и стёкол, оставляя при этом сугроб на крыше и оправдывая свою лень рассуждениями о том, что при движении его сдует ветер. Между тем, при нагреве авто нижний слой такого сугроба начинает подтаивать, что с большой долей вероятности может привести к тому, что сугроб при торможении может съехать на лобовое стекло и создать аварийную ситуацию. Щетки стеклоочистителя (дворники) должны быть в исправном состоянии, ведь с их помощью можно поддерживать хороший обзор во время дождя, снега и грязи, которые зачастую оседают на лобовом стекле автомобиля.

Не пользуйтесь мобильным телефоном без гарнитуры за рулём. Следует взять себе за правило – всё внимание дороге. Пользоваться смартфоном во время движения, когда максимум внимания необходимо уделять постоянно меняющейся дорожной обстановке, и так опасно. А, что уже говорить о зиме со скользкими дорогами и плохой видимостью. Поэтому телефон – в сторону и обе руки – на руль.

Все рекомендации по предупреждению ДТП в осенне – зимний несложные, а их выполнение сведёт вероятность появления неприятностей на зимней дороге к минимуму.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск