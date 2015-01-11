Южноуральцев с COVID-19 выписывают из больниц для освобождения коек

В Челябинской области больных COVID-19 в неопасной для жизни форме стали массово выписывать из больниц – таким способом Минздрав региона высвобождает дополнительный коечный фонд.

Этот факт косвенно признал глава ведомства Юрий Семенов на брифинге с журналистами. По его словам, количество свободных мест в ковидных госпиталях на данный момент составляет 20%. Только за вчерашний день стены больниц покинули 593 пациента. Отметим, что на 22 октября в распоряжении медиков было всего 1,8% свободных коек.

По словам Юрия Семенова, уже в ближайшее время может начаться процесс возврата ряда госпиталей в штатный режим. В первую очередь возобновят обычную работу хирургические и кардиологические отделения.

Увеличение коечного фонда происходит на фоне ежесуточного увеличения новых случаев заболевания. Если неделю назад медики выявили 567 больных, то к сегодняшнему дню – 593.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-bolnyh-COVID-19-vypisyvayut-iz-bolnits-dlya-osvobozhdeniya-koek_143482.html