Министр экономического развития Челябинской области — о проверке QR-кодов в ТРК и ресторанах, поддержке бизнеса и антиковидных корпоративах

В Челябинской области третью неделю действует система проверки QR-кодов в больших магазинах, ТРК, фитнес-клубах и других общественных местах. Скоро без сертификата о вакцинации или медотвода нельзя будет зайти в рестораны и кафе.

Бизнес, который только начал восстанавливаться после первого локдауна, опять привыкает жить в новых условиях. ИА «Первое областное» узнало у министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, насколько уменьшилось количество посетителей в торговых комплексах, вырастут ли цены перед Новым годом из-за снижения выручки и будут ли пускать на корпоративы непривитых.

— Наталья Равиловна, оценивали уже, как упала посещаемость ТРК, фитнес-клубов, салонов красоты из-за введения системы QR-кодов?

— С момента введения в Челябинской области ограничительных коронавирусных мер прошло всего чуть больше двух недель. По данным нашего мониторинга, ситуация складывается неодинаково как в разных сферах, так и в организациях, ведущих одинаковую деятельность. Определенное влияние ограничений, безусловно, чувствуют на себе организации, которые уже должны принимать посетителей с QR-кодами о вакцинации, — это розничная торговля, сфера услуг, а также сфера отдыха и развлечений. В некоторых местах фиксируется снижение посещаемости и до 50%.

— По опыту прошлого года, когда в некоторых отраслях локдаун длился четыре месяца, можно сделать какой-то прогноз? Как ограничения скажутся на финансовых результатах?

— В 2020 году оборот организаций малого и среднего бизнеса не просто сохранился, но и вырос на 1% к уровню 2019 года. Также и численность занятых увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 10 тыс. человек.

Вместе с тем в 2020 году проведена масштабная работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес в пострадавших отраслях, а именно: были снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения по категории «доходы» до 1% и категории «доходы минус расходы» — до 5%, а для индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения стоимость патента снизили до 1 рубля. Несмотря на это, объем налоговых поступлений на Южном Урале сохранился практически на уровне 2019 года.

Поэтому прогнозы делать пока рано. И власть, и бизнес сейчас рассчитывают на то, что каждый южноуралец проявит сознательность и позаботится о своем здоровье и о здоровье своих близких, вакцинировавшись от коронавируса. Только так мы сможем преодолеть пандемию, завершить период ограничений и выйти из него с минимальными потерями.

— Какие меры поддержки предусмотрены для предприятий, которые пострадали от новых профилактических мер?

— Для поддержки устойчивого экономического развития на федеральном уровне запущены новые антикризисные меры для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Это программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», по которой компании МСП и социально ориентированные некоммерческие организации могут получить кредиты по льготной ставке 3% годовых. Также малым и средним предприятиям доступен грант в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого — заявку можно подать на сайте ФНС. Выплаты полагаются компаниям в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферах дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

На региональном уровне начиная с 2020 года и по сей день ведется работа по принятию мер поддержки в период пандемии. В течение всего 2021 года, несмотря на то что ограничений как таковых длительный период времени не вводилось, мы не прекращали мониторинг всех отраслей экономики. Также продолжал работать оперштаб под председательством губернатора Алексея Текслера. Это необходимо было, чтобы держать руку на пульсе и вовремя реагировать на изменения ситуации. Благодаря этому некоторые из числа пострадавших сфер мы поддержали еще в начале года.

Так, в апреле мы уменьшили ставки по упрощенной системе налогообложения до минимально возможного уровня и расширили перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях, которые особенно медленно восстанавливаются. В первую очередь это туристический и гостиничный бизнес, сфера общественного питания и организации досуга.

Кроме того, мы поддержали сферу IT, что является логичным продолжением курса Челябинской области на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли, выразившуюся в 2020 году в виде налогового маневра. Также мы расширили на индустрию туризма категорию потенциальных получателей земельных участков без торгов после рассмотрения на инвестсовете при губернаторе.

— Есть какие-то отдельные программы для поддержки малого бизнеса?

— Продолжают действовать все меры поддержки МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: финансовая, имущественная, образовательная, консультационная. Если говорить о финансовых, то на базе центра «Мой бизнес» для начинающих предпринимателей мы смягчили требования к финансовому положению инициаторов стартапов для получения ими микрозаймов: при отсутствии отчетности ввели возможность выдачи займа при наличии бизнес-плана.

Вместе с тем расширили перечень программ, которыми могут воспользоваться начинающие предприниматели: появились такие программы, как «Инвестируй» (на приобретение оборудования, транспорта и спецтехники) и «Бизнес-недвижимость» (на покупку коммерческой недвижимости).

Также введена программа «Старт-Взлет» и новый гарантийный продукт «Стартап», предусматривающий снижение ставки вознаграждения до 0,5% годовых, отсутствие требования по наличию 30% собственного залога от суммы кредита и минимальный пакет документов. Для действующих предпринимателей установлены фиксированные ставки по микрозаймам на уровне 6,5% при наличии залога и 7,5% — под поручительство.

Доступ к дешевым финансовым ресурсам позволит удержаться на плаву большему количеству предпринимателей. Также эти меры поддержки дают возможность начинающим открыть свое дело даже в столь непростое время.

Кроме того, в Челябинской области, напомню, действуют налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. А в конце 2020 года мы расширили виды деятельности, которые можно вести на патенте более чем по 100 видам экономической деятельности. Также на 2021 год сохранили размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровне 2019 года, что помогает обеспечить плавный переход на патент с единого налога на вмененный доход. Мы продолжаем прорабатывать и другие возможные меры поддержки.

— С декабря по QR-кодам начнут пускать во все заведения общепита. Это еще один удар по отрасли, которая уже изрядно пострадала. Планируются ли какие-то особые преференции для общепита?

— Действительно, сфера общественного питания в прошлом году длительное время была вынуждена существовать в условиях локдауна. Залы были закрыты, можно было работать только навынос и на доставку. На этот период пришелся «расцвет» системы доставки, который набирает силу и сейчас. В свою очередь, в центре «Мой бизнес» мы ввели специальные меры поддержки — помогали компаниям выходить в онлайн, а также организовывать или расширять службы доставки. В прошлом году это стало спасением для многих организаций сферы, которая была полностью остановлена в ходе локдауна.

Сегодня ситуация складывается по более мягкому сценарию, максимально щадящему — насколько позволяет эпидситуация. Для предприятий общественного питания QR-коды вводятся только с 1 декабря 2021 года, и единственное ограничение, которое действует для них сегодня, — невозможность принимать гостей с 23:00 до 6:00. При этом также можно работать на доставку и навынос.

Мы рассчитываем, что к 1 декабря процент вакцинации в регионе повысится. Это сократит риски снижения выручки в сфере услуг, в том числе в общепите. Мы мониторим ситуацию, принимаем предложения бизнеса по возможным мерам поддержки и прорабатываем различные решения на случай ухудшения ситуации.

— Декабрь — время новогодних корпоративов. Для сферы развлечений и общепита это самое горячее время. В этом году будут запрещены/не рекомендованы корпоративы? Или праздник — только для людей с QR-кодами?

— Учитывая текущие введенные ограничения, корпоративы можно будет проводить только для вакцинированных граждан и до 23.00. Дальнейшие решения будут зависеть от развития эпидситуации в регионе.

— Будет ли Минэконом проводить какой-то ликбез среди предпринимателей по поводу системы QR-кодов? У бизнеса возникает множество вопросов по регламенту этой процедуры.

— Экономический блок правительства Челябинской области ведет активную разъяснительную работу с бизнесом. Мы организовали рассылку предприятиям информации по теме ограничений, регулярно проводим совещания с участием представителей предпринимательского сообщества, Роспотребнадзора, министерства общественной безопасности, Минздрава. Ведем активную информационную кампанию и консультации для бизнеса через министерство экономического развития, Минпром региона и их подведомственные организации — Агентство международного сотрудничества, центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности. Привлекаем к этой работе деловые объединения.

Проконсультироваться по вопросам работы в период ограничений, использования QR-кодов и вакцинации бизнеса можно также по телефонам горячих линий. На базе центра «Мой бизнес» Челябинской области запущена горячая линия по поддержке малых и средних предпринимателей, ее номер: 8 800 350 24 74. Линия оперативной связи для промышленников работает в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов, ее номер: 263 35 55.

— Ассоциация рестораторов Челябинска направила обращение к губернатору Алексею Текслеру с просьбой поддержать отрасль. Они сообщили о падении выручки на 60%. Совпадает ли это с оценками Минэкономразвития? Какие предложения высказали рестораторы? Будут ли они приняты в работу?

— В обращении ассоциации рестораторов речь идет о снижении выручки предприятий общепита, расположенных в ТРК. Подобная ситуация была вполне предсказуема, учитывая, что в торговые комплексы вход разрешен только вакцинированным гражданам, а их в регионе пока не так много, как хотелось бы. По остальным участникам рынка ситуация пока складывается более благополучно. Для них система пропуска по QR-кодам, как я уже говорила, начнет действовать только с декабря.

Представители ресторанного бизнеса выступили с рядом предложений по мерам поддержки. В частности, озвучена идея продлить время работы общепита до 2:00—3:00 часов, ввести мораторий на налоги, продлить лицензии на торговлю алкогольной продукцией и др. Все предложения взяты в проработку Минэкономразвития Челябинской области, при этом часть из них касается федерального законодательства и может быть транслирована для рассмотрения на государственный уровень.

Мы находимся в диалоге с ассоциацией. Другие предприниматели также могут направлять свои предложения на адрес электронной почты n.ailova@mineconom74.ru.

— Если эпидемическая ситуация стабилизируется, может случиться, что QR-коды в общепите отменят?

— Это и есть наша цель. Введенные ограничения направлены на разрыв экономических и бытовых цепочек, а также на стимулирование граждан прививаться от коронавируса. Если система QR-кодов сработает, можно будет перейти к обсуждению послаблений. Определенная динамика к улучшению уже начинает появляться.

— Есть ли у бизнеса запрос на приобретение дополнительного оборудования для проверки QR-кодов?

— В целом для проверки необходим обычный телефон и мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» от Минцифры России. При сканировании сертификатов приложение запрашивает информацию из реестра Минздрава России. Если оно обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

— Может ли произойти ситуация, что продавцы поднимут цены, чтобы компенсировать потери? Это будет как-то отслеживаться?

— Мы живем в условиях рыночных отношений, которые развиваются по законам спроса и предложения. Ситуация с повышением цен в целом возможна, но, думаю, любой предприниматель понимает, что злоупотреблять этим не удастся. Необоснованное и выходящее за пределы разумного удорожание услуг может вызвать негативную реакцию потребителей и отток посетителей. Ситуацию мониторим мы, мониторит ее и УФАС.

— С 11 декабря работодатели смогут отстранять от работы сотрудников без QR-кодов, в том числе в ТРК. Сколько процентов сотрудников торговли привиты? Не случится ли, что перед новогодними праздниками в регионе будет дефицит продавцов?

— В настоящее время министерством экономического развития организован оперативный мониторинг уровня вакцинации в секторе малого и среднего предпринимательства в целом, а также отдельно в секторе потребительского рынка (розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения). В подсчетах мы ориентируемся на данные органов местного самоуправления, собираемые практически в ручном режиме.

В целом на малых и средних предприятиях уровень вакцинации от коронавируса составляет порядка 49%, в сфере услуг — порядка 58%. В сфере потребительского рынка количество вакцинированных сотрудников составляет в среднем порядка 40%.

До 11 декабря, действительно, осталось сосем немного времени, и руководителям предприятий нужно использовать его, чтобы убедить своих сотрудников привиться.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/natalya-lugacheva-esli-obstanovka-stabiliziruetsya-mozhno-budet-pereyti-k-obsuzhdeniyu-poslableniy/