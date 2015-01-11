Министр экономического развития Челябинской области — о проверке QR-кодов в ТРК и ресторанах, поддержке бизнеса и антиковидных корпоративах

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Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Экономика

Министр экономического развития Челябинской области — о проверке QR-кодов в ТРК и ресторанах, поддержке бизнеса и антиковидных корпоративах

В Челябинской области третью неделю действует система проверки QR-кодов в больших магазинах, ТРК, фитнес-клубах и других общественных местах. Скоро без сертификата о вакцинации или медотвода нельзя будет зайти в рестораны и кафе Подробнее

| Поисково-спасательная служба

Муниципальные спасатели информируют о действиях в случае, если человек провалился под лед

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас о действиях в случае, если на ваших глазах человек провалился под лед Подробнее

| Благотворительность

Снеговики – добряки: объединимся, чтобы исполнить детские мечты

В ноябре 2021 года – январе 2022 года проходит благотворительная акция под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой «Снеговики-добряки» Подробнее

| Губерния

Южноуральцев с COVID-19 выписывают из больниц для освобождения коек

В Челябинской области больных COVID-19 в неопасной для жизни форме стали массово выписывать из больниц – таким способом Минздрав региона высвобождает дополнительный коечный фонд Подробнее

| Губерния

Комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал красивые даты для свадьбы в 2022 году

Государственный комитет по делам ЗАГС в Челябинской области начинает прием заявлений на красивые даты регистрации брака. Обращение к землякам с призывом выбрать знаковый день появилось 15 ноября на сайте ведомства Подробнее

| УВД Озерского городского округа

Полиция Озерска проводит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Дети России — 2021»

С 15 по 24 ноября на территории Озерского городского округа сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск будет проводиться второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2021» Подробнее

| УВД Озерского городского округа

Сводка аварийности в период с 8 по 14 ноября 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 8 по 14 ноября 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 16 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших Подробнее

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Министр экономического развития Челябинской области — о проверке QR-кодов в ТРК и ресторанах, поддержке бизнеса и антиковидных корпоративах

В Челябинской области третью неделю действует система проверки QR-кодов в больших магазинах, ТРК, фитнес-клубах и других общественных местах. Скоро без сертификата о вакцинации или медотвода нельзя будет зайти в рестораны и кафе.

Бизнес, который только начал восстанавливаться после первого локдауна, опять привыкает жить в новых условиях. ИА «Первое областное» узнало у министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, насколько уменьшилось количество посетителей в торговых комплексах, вырастут ли цены перед Новым годом из-за снижения выручки и будут ли пускать на корпоративы непривитых.

— Наталья Равиловна, оценивали уже, как упала посещаемость ТРК, фитнес-клубов, салонов красоты из-за введения системы QR-кодов?

— С момента введения в Челябинской области ограничительных коронавирусных мер прошло всего чуть больше двух недель. По данным нашего мониторинга, ситуация складывается неодинаково как в разных сферах, так и в организациях, ведущих одинаковую деятельность. Определенное влияние ограничений, безусловно, чувствуют на себе организации, которые уже должны принимать посетителей с QR-кодами о вакцинации, — это розничная торговля, сфера услуг, а также сфера отдыха и развлечений. В некоторых местах фиксируется снижение посещаемости и до 50%.

— По опыту прошлого года, когда в некоторых отраслях локдаун длился четыре месяца, можно сделать какой-то прогноз? Как ограничения скажутся на финансовых результатах?

— В 2020 году оборот организаций малого и среднего бизнеса не просто сохранился, но и вырос на 1% к уровню 2019 года. Также и численность занятых увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 10 тыс. человек.

Вместе с тем в 2020 году проведена масштабная работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес в пострадавших отраслях, а именно: были снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения по категории «доходы» до 1% и категории «доходы минус расходы» — до 5%, а для индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения стоимость патента снизили до 1 рубля. Несмотря на это, объем налоговых поступлений на Южном Урале сохранился практически на уровне 2019 года.

Поэтому прогнозы делать пока рано. И власть, и бизнес сейчас рассчитывают на то, что каждый южноуралец проявит сознательность и позаботится о своем здоровье и о здоровье своих близких, вакцинировавшись от коронавируса. Только так мы сможем преодолеть пандемию, завершить период ограничений и выйти из него с минимальными потерями.

— Какие меры поддержки предусмотрены для предприятий, которые пострадали от новых профилактических мер?

— Для поддержки устойчивого экономического развития на федеральном уровне запущены новые антикризисные меры для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Это программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», по которой компании МСП и социально ориентированные некоммерческие организации могут получить кредиты по льготной ставке 3% годовых. Также малым и средним предприятиям доступен грант в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого — заявку можно подать на сайте ФНС. Выплаты полагаются компаниям в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферах дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

На региональном уровне начиная с 2020 года и по сей день ведется работа по принятию мер поддержки в период пандемии. В течение всего 2021 года, несмотря на то что ограничений как таковых длительный период времени не вводилось, мы не прекращали мониторинг всех отраслей экономики. Также продолжал работать оперштаб под председательством губернатора Алексея Текслера. Это необходимо было, чтобы держать руку на пульсе и вовремя реагировать на изменения ситуации. Благодаря этому некоторые из числа пострадавших сфер мы поддержали еще в начале года.

Так, в апреле мы уменьшили ставки по упрощенной системе налогообложения до минимально возможного уровня и расширили перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях, которые особенно медленно восстанавливаются. В первую очередь это туристический и гостиничный бизнес, сфера общественного питания и организации досуга.

Кроме того, мы поддержали сферу IT, что является логичным продолжением курса Челябинской области на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли, выразившуюся в 2020 году в виде налогового маневра. Также мы расширили на индустрию туризма категорию потенциальных получателей земельных участков без торгов после рассмотрения на инвестсовете при губернаторе.

— Есть какие-то отдельные программы для поддержки малого бизнеса?

— Продолжают действовать все меры поддержки МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: финансовая, имущественная, образовательная, консультационная. Если говорить о финансовых, то на базе центра «Мой бизнес» для начинающих предпринимателей мы смягчили требования к финансовому положению инициаторов стартапов для получения ими микрозаймов: при отсутствии отчетности ввели возможность выдачи займа при наличии бизнес-плана.

Вместе с тем расширили перечень программ, которыми могут воспользоваться начинающие предприниматели: появились такие программы, как «Инвестируй» (на приобретение оборудования, транспорта и спецтехники) и «Бизнес-недвижимость» (на покупку коммерческой недвижимости).

Также введена программа «Старт-Взлет» и новый гарантийный продукт «Стартап», предусматривающий снижение ставки вознаграждения до 0,5% годовых, отсутствие требования по наличию 30% собственного залога от суммы кредита и минимальный пакет документов. Для действующих предпринимателей установлены фиксированные ставки по микрозаймам на уровне 6,5% при наличии залога и 7,5% — под поручительство.

Доступ к дешевым финансовым ресурсам позволит удержаться на плаву большему количеству предпринимателей. Также эти меры поддержки дают возможность начинающим открыть свое дело даже в столь непростое время.

Кроме того, в Челябинской области, напомню, действуют налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. А в конце 2020 года мы расширили виды деятельности, которые можно вести на патенте более чем по 100 видам экономической деятельности. Также на 2021 год сохранили размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровне 2019 года, что помогает обеспечить плавный переход на патент с единого налога на вмененный доход. Мы продолжаем прорабатывать и другие возможные меры поддержки.

— С декабря по QR-кодам начнут пускать во все заведения общепита. Это еще один удар по отрасли, которая уже изрядно пострадала. Планируются ли какие-то особые преференции для общепита?

— Действительно, сфера общественного питания в прошлом году длительное время была вынуждена существовать в условиях локдауна. Залы были закрыты, можно было работать только навынос и на доставку. На этот период пришелся «расцвет» системы доставки, который набирает силу и сейчас. В свою очередь, в центре «Мой бизнес» мы ввели специальные меры поддержки — помогали компаниям выходить в онлайн, а также организовывать или расширять службы доставки. В прошлом году это стало спасением для многих организаций сферы, которая была полностью остановлена в ходе локдауна.

Сегодня ситуация складывается по более мягкому сценарию, максимально щадящему — насколько позволяет эпидситуация. Для предприятий общественного питания QR-коды вводятся только с 1 декабря 2021 года, и единственное ограничение, которое действует для них сегодня, — невозможность принимать гостей с 23:00 до 6:00. При этом также можно работать на доставку и навынос.

Мы рассчитываем, что к 1 декабря процент вакцинации в регионе повысится. Это сократит риски снижения выручки в сфере услуг, в том числе в общепите. Мы мониторим ситуацию, принимаем предложения бизнеса по возможным мерам поддержки и прорабатываем различные решения на случай ухудшения ситуации.

— Декабрь — время новогодних корпоративов. Для сферы развлечений и общепита это самое горячее время. В этом году будут запрещены/не рекомендованы корпоративы? Или праздник — только для людей с QR-кодами?

— Учитывая текущие введенные ограничения, корпоративы можно будет проводить только для вакцинированных граждан и до 23.00. Дальнейшие решения будут зависеть от развития эпидситуации в регионе.

— Будет ли Минэконом проводить какой-то ликбез среди предпринимателей по поводу системы QR-кодов? У бизнеса возникает множество вопросов по регламенту этой процедуры.

— Экономический блок правительства Челябинской области ведет активную разъяснительную работу с бизнесом. Мы организовали рассылку предприятиям информации по теме ограничений, регулярно проводим совещания с участием представителей предпринимательского сообщества, Роспотребнадзора, министерства общественной безопасности, Минздрава. Ведем активную информационную кампанию и консультации для бизнеса через министерство экономического развития, Минпром региона и их подведомственные организации — Агентство международного сотрудничества, центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности. Привлекаем к этой работе деловые объединения.

Проконсультироваться по вопросам работы в период ограничений, использования QR-кодов и вакцинации бизнеса можно также по телефонам горячих линий. На базе центра «Мой бизнес» Челябинской области запущена горячая линия по поддержке малых и средних предпринимателей, ее номер: 8 800 350 24 74. Линия оперативной связи для промышленников работает в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов, ее номер: 263 35 55.

— Ассоциация рестораторов Челябинска направила обращение к губернатору Алексею Текслеру с просьбой поддержать отрасль. Они сообщили о падении выручки на 60%. Совпадает ли это с оценками Минэкономразвития? Какие предложения высказали рестораторы? Будут ли они приняты в работу?

— В обращении ассоциации рестораторов речь идет о снижении выручки предприятий общепита, расположенных в ТРК. Подобная ситуация была вполне предсказуема, учитывая, что в торговые комплексы вход разрешен только вакцинированным гражданам, а их в регионе пока не так много, как хотелось бы. По остальным участникам рынка ситуация пока складывается более благополучно. Для них система пропуска по QR-кодам, как я уже говорила, начнет действовать только с декабря.

Представители ресторанного бизнеса выступили с рядом предложений по мерам поддержки. В частности, озвучена идея продлить время работы общепита до 2:00—3:00 часов, ввести мораторий на налоги, продлить лицензии на торговлю алкогольной продукцией и др. Все предложения взяты в проработку Минэкономразвития Челябинской области, при этом часть из них касается федерального законодательства и может быть транслирована для рассмотрения на государственный уровень.

Мы находимся в диалоге с ассоциацией. Другие предприниматели также могут направлять свои предложения на адрес электронной почты n.ailova@mineconom74.ru.

— Если эпидемическая ситуация стабилизируется, может случиться, что QR-коды в общепите отменят?

— Это и есть наша цель. Введенные ограничения направлены на разрыв экономических и бытовых цепочек, а также на стимулирование граждан прививаться от коронавируса. Если система QR-кодов сработает, можно будет перейти к обсуждению послаблений. Определенная динамика к улучшению уже начинает появляться.

— Есть ли у бизнеса запрос на приобретение дополнительного оборудования для проверки QR-кодов?

— В целом для проверки необходим обычный телефон и мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» от Минцифры России. При сканировании сертификатов приложение запрашивает информацию из реестра Минздрава России. Если оно обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

— Может ли произойти ситуация, что продавцы поднимут цены, чтобы компенсировать потери? Это будет как-то отслеживаться?

— Мы живем в условиях рыночных отношений, которые развиваются по законам спроса и предложения. Ситуация с повышением цен в целом возможна, но, думаю, любой предприниматель понимает, что злоупотреблять этим не удастся. Необоснованное и выходящее за пределы разумного удорожание услуг может вызвать негативную реакцию потребителей и отток посетителей. Ситуацию мониторим мы, мониторит ее и УФАС.

— С 11 декабря работодатели смогут отстранять от работы сотрудников без QR-кодов, в том числе в ТРК. Сколько процентов сотрудников торговли привиты? Не случится ли, что перед новогодними праздниками в регионе будет дефицит продавцов?

— В настоящее время министерством экономического развития организован оперативный мониторинг уровня вакцинации в секторе малого и среднего предпринимательства в целом, а также отдельно в секторе потребительского рынка (розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения). В подсчетах мы ориентируемся на данные органов местного самоуправления, собираемые практически в ручном режиме.

В целом на малых и средних предприятиях уровень вакцинации от коронавируса составляет порядка 49%, в сфере услуг — порядка 58%. В сфере потребительского рынка количество вакцинированных сотрудников составляет в среднем порядка 40%.

До 11 декабря, действительно, осталось сосем немного времени, и руководителям предприятий нужно использовать его, чтобы убедить своих сотрудников привиться.

Министр экономического развития Челябинской области — о проверке QR-кодов в ТРК и ресторанах, поддержке бизнеса и антиковидных корпоративах

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/natalya-lugacheva-esli-obstanovka-stabiliziruetsya-mozhno-budet-pereyti-k-obsuzhdeniyu-poslableniy/

2021-11-16YEKT17:15:00

Ключевые теги: экономика, Челябинская область, QR-код, пандемия коронавируса, вакцинация от коронавируса.

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