17 ноября День образования службы участковых уполномоченных полиции

98 лет прошло со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции. 17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждена Инструкция участковому надзирателю. С тех самых пор участковые уполномоченные ежедневно борются с преступностью, охраняют покой граждан и обеспечивают правопорядок.

Участковые – это профессионалы своего дела, готовые оказать помощь гражданам в любой момент. Их по праву можно назвать самыми универсальными полицейскими. Они осуществляют профилактику на участке, работают по обращениям жителей, занимаются урегулированием конфликтов, контролем учётных лиц, выявлением и раскрытием преступлений. И это лишь малая часть их обязанностей.

Сегодня в подразделениях участковых уполномоченных полиции проходят службу более 48 тысяч сотрудников. В этом году они пресекли свыше 2 млн административных правонарушений. На профилактическом учете у участковых состоит около 1 млн граждан, преступивших закон, с которыми регулярно проводится индивидуальная работа.

Широкий спектр служебных задач и их разнообразие требуют от сотрудников этих подразделений универсальности знаний и навыков, высокого уровня профессиональной подготовки и неравнодушного отношения к делу.

Коллектив Управления, Совет ветеранов и Общественный совет при УМВД России по ЗАТО г. Озерск поздравляет ветеранов и действующих сотрудников службы участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником!

Желаем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, сил для преодоления жизненных невзгод, бодрости, отличного настроения, успехов в службе и спокойствия на административных участках!