В России всех больных ОРВИ обязательно начнут тестировать на COVID-19

Всех больных с ОРВИ в России начнут в обязательном порядке тестировать на коронавирусную инфекцию – об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», – цитирует Попову издание.

Напомним, ранее глава ведомства сообщила о продлении в стране до 2024 года санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг «чисто техническим решением».

В Челябинской области в настоящее время число ежесуточно выявляемых заболевших в коронавирусом приблизилось к новой психологической отметке – за сутки заболели 597 человек С начала пандемии в области зарегистрировали 120 тыс. 351 случай заболевания, вылечились, по официальным данным, 95 тыс. 953 южноуральца, скончались 6 020, в настоящее время проходят лечение 18 тыс. 336 жителей региона.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-vseh-bolnyh-ORVI-obyazatelno-nachnut-testirovat-na-COVID-19_143549.html