В Озерске идет заливка ледовых катков

По словам директора МУП «Арена» Сергея Родина, на стадионе «Труд» начнут готовить площадку для катания на коньках на следующей неделе. Верхний корт для свободного катания и прокат коньков откроются также на будущей неделе. В прокат поступят несколько новых пар мужских, женских и детских коньков. Кроме того, площадки заливаются в поселках Татыш (стадион «Авангард») и Новогорном.
Как говорят сотрудники МУП «Арена», верхняя площадка почти полностью залита, осталось убрать шероховатости и небольшие бугры на льду:
- Погода пока стоит благоприятная, так что работа скоро будет закончена.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа