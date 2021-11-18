Афиша на выходные!

Снежные, интересные, насщенне выходные!

Озерск и его окрестности

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20 и 21 ноября приглашаем вас на "Егозу"!

На запуск трассы для начинающих!

График:

20 и 21 ноября с 10:00 до 17:00

График работы на следующую неделю будет опубликован чуть позже.

Стоимость:

1 час - 200 рублей,

2 часа - 300 рублей,

3 часа - 350 рублей.

Парковка - 100 рублей за весь день.

Аренда мангальных зон - 200 руб/час.

20-е ноября, суббота

С 10 до 16.00 Городской музей

В первом зале продолжается персональная выставка Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты», посвященная посвящена двум оригинальным видам творчества Алёны Ивановой: миниатюре оригами и дизайну моделей нарядов-образов для кукол.

Во втором зале продолжается экспонирование выставки "Не расстанусь с комсомолом!" из фондов Государственного исторического музея Южного Урала – история южноуральского комсомола. Она ярко проиллюстрирована архивными фотографиями, запечатлевшими наиболее яркие страницы прошедшей социалистической эпохи.

Вход свободный

График работы музея:

Пн.-чт. с 10.00 до 19.00

Пт. с 10.00 до 18.00

Сб. с 10 до 16.00

11.00, Театр кукол "Золотой петушок"

"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена" 6+

14.00, КСК "HORSESBURG" (АНО город лошадей), Красноармейская 30

Незнаете как провести выходной?

Приглашаем в гости к нам!

В 14.00 на платцу будут проходить соревнования по конному спорту!

17.00, ДК "Маяк"

Юбилейная концертная программа "Народного Коллектива - Биг-Бэнда Виктора Завьялова".

18.30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Новогодняя сказка для взрослых (16+) "Дуры мы, дуры"

21-е ноября, воскресенье

11.00, Театр кукол "Золотой петушок""

"Жили у бабуси", 5+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин

Сказка для малышей (0+)

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма". Бабий message (18+)

п.Татыш, ДК им.Пушкина

20.11, 11.00, Мастер-класс "Рукодельные чудеса"

Материал подготовила Александра Лебедева.