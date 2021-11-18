Афиша на выходные!

Снежные, интересные, насщенне выходные!
Озерск и его окрестности
Все выходные
20 и 21 ноября приглашаем вас на "Егозу"!
На запуск трассы для начинающих!
График:
20 и 21 ноября с 10:00 до 17:00
График работы на следующую неделю будет опубликован чуть позже.
Стоимость:
1 час - 200 рублей,
2 часа - 300 рублей,
3 часа - 350 рублей.
Парковка - 100 рублей за весь день.
Аренда мангальных зон - 200 руб/час.
20-е ноября, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
В первом зале продолжается персональная выставка Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты», посвященная посвящена двум оригинальным видам творчества Алёны Ивановой: миниатюре оригами и дизайну моделей нарядов-образов для кукол.
Во втором зале продолжается экспонирование выставки "Не расстанусь с комсомолом!" из фондов Государственного исторического музея Южного Урала – история южноуральского комсомола. Она ярко проиллюстрирована архивными фотографиями, запечатлевшими наиболее яркие страницы прошедшей социалистической эпохи.
Вход свободный
График работы музея:
Пн.-чт. с 10.00 до 19.00
Пт. с 10.00 до 18.00
Сб. с 10 до 16.00
11.00, Театр кукол "Золотой петушок"
"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена" 6+
14.00, КСК "HORSESBURG" (АНО город лошадей), Красноармейская 30
Незнаете как провести выходной?
Приглашаем в гости к нам!
В 14.00 на платцу будут проходить соревнования по конному спорту!
17.00, ДК "Маяк"
Юбилейная концертная программа "Народного Коллектива - Биг-Бэнда Виктора Завьялова".
18.30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Новогодняя сказка для взрослых (16+) "Дуры мы, дуры"
21-е ноября, воскресенье
11.00, Театр кукол "Золотой петушок""
"Жили у бабуси", 5+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин
Сказка для малышей (0+)
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Яма". Бабий message (18+)
п.Татыш, ДК им.Пушкина
20.11, 11.00, Мастер-класс "Рукодельные чудеса"
Материал подготовила Александра Лебедева.