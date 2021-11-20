Вирусолог центра Гамалеи прогнозирует спад заболеваемости COVID-19

Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, – ред.) хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», – объяснил Александр Бутенко.

Он также добавил, что уменьшение количества заболевших не будет означать окончание эпидемии.

«Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», – заключил Александр Бутенко.

Напомним, что за последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 612 случаев заражения, а также 30 смертей.

https://dostup1.ru/medicine/Virusolog-tsentra-Gamalei-prognoziruet-spad-zabolevaemosti-COVID-19_143687.html