20 ноября во Дворце культуры «Маяк» состоялся юбилейный концерт Биг-Бэнда имени Виктора Завьялова, посвященный 55-летию коллектива

Несмотря на значительные ограничительные меры, поклонники оркестра с понимание отнеслись к требованиям по проведению мероприятий, спокойно и доброжелательно предъявляли сертификаты о вакцинации и QR-коды.

Для своего юбилейного концерта руководитель коллектива Владимир Завьялов и музыканты оркестра подготовили настоящий праздник джазовой музыки и хороших песен. В I отделении зрители познакомились с кратким обзором джазовой музыки от композиций второй половины прошлого века до современных оркестровых пьес, а во втором отделении прозвучали популярные песни в исполнении Катерины Андреевой, Антона Комиссарова, Дмитрия Капина и Алексея Бурцева.

Ведущий концерта Игорь Ковалев рассказал об истории создания коллектива, выступлениях и творческих поездках. В это вечер во Дворце культуры звучала музыка, которую создатель коллектива маэстро Виктор Михайлович Завьялов любил, знал и боготворил.

Начальник управления культуры администрации Озерского городского округа С.В.Степанова и художественный руководитель МБУ "КДЦ" Надежда Алексеева со сцены поздравили участников коллектива,вручили цветы и благодарственное письмо Владу Завьялову -нынешнему руководителю биг-бэнда.

В фойе зрители могли посмотреть видеозапись 30-летия оркестра и сделать интересные снимки в специально оформленной фотозоне.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49109/