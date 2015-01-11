Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район»

20 ноября на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 4 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Выявлено 76 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 24, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –18, за иные правонарушения – 34.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 11 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 179 лиц состоящих на профилактических учетах, из них 23 лица, состоящих под административным надзором.

Полицейские совместно с сотрудниками ФПС (МЧС) №1 проверили места проживания граждан, состоящих на межведомственных учетах, провели беседы и вручили памятки по соблюдению правил пожарной безопасности.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних совместно представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 61 подучетных подростков и 47 родителей, отрицательно влияющих на детей. Выявлено 9 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Проверено 12 объектов торговли (3 торговых точек, реализующих табачную продукцию, 9 торговых точек - алкогольную). Выявлено 2 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Отделения лицензионно-разрешительной работы проверены владельцы огнестрельного оружия, выявлено 1 административное правонарушение по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему).

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск