Озерский городской округ примет участие в программе догазификации

В Челябинской области в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина разработан план социальной газификации с бесплатным подключением домовладений к газу до конца 2022 года. Планируется, что в округе в следующем году смогут подключиться к сетевому газу от новых газопроводов порядка 130 домовладений посёлка Метлино.

В настоящее время по всей стране идёт догазификация в тех населённых пунктах, в которых проложены магистральные газопроводы и индивидуальные жилые дома частично газифицированы, но остались улицы или индивидуальные домовладения, до которых газ по каким-то причинам доведён не был. Финансирование проектов осуществляется из трёх источников: ПАО «Газпром», федеральный и региональный бюджеты.

Единым оператором газификации определен ООО «Газпром газификация». Правительством РФ утверждена дорожная карта по газификации. В Челябинской области создан региональный штаб.

Озерский городской округ также вошёл в эту программу, в частности, речь идёт о посёлке Метлино. Проект его догазификации был разработан ранее. В следующем году на эти цели для округа запланировано 14 млн рублей.

– Смогут подключиться 128 домовладений, – прокомментировал ситуацию первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – В настоящее время от жителей Метлино уже получено 90 заявлений. В следующем году этот проект должен быть реализован. В этом вопросе многое зависит от заинтересованности самих граждан. Всем желающим необходимо подать заявление установленного образца и предоставить комплект документов. Два документа: на земельный участок (собственность или аренда) и на право собственности жилым домом являются принципиальными и основными.

Эти же принципы заложены и в отношении любых других населённых пунктов, как по всей стране, так и в Озерском городском округе.

В посёлке Новогорный вопросы газификации решены, он газифицирован полностью. Но следует отдельно отметить, что посёлки Бижеляк, Селезни и станция Татыш нуждаются в социальной газификации. В этих населённых пунктах отсутствуют газовые сети. Опрос жителей показал, что желающих газифицировать свои дома достаточно много, в настоящее время проводится сбор заявок, чтобы эти населённые пункты вошли в программу газификации.

Следует обратить особое внимание на то, что государство берёт на себя обязанность довести газ до границ земельного участка домовладения. А все работы по газификации внутри домовладения – это обязанность собственника.

Однако, для малоимущих граждан на эти цели предусмотрена субсидия. По инициативе Алексея Текслера

в Челябинской области одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами получают адресную социальную единовременную помощь на покупку и установку внутридомового газового оборудования. С 1 июля на эти цели можно получить до 60 тысяч рублей.

Что касается садовых участков, они в эту программу не входят. СНТ смогут решить эту задачу через решение общего собрания собственников, которым они должны также определить источник финансирования данных работ.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа