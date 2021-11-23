Жители Южного Урала увидят эффектное космическое явление

Сегодня, 24 ноября, жители Челябинской области смогут увидеть явление космического масштаба – так называемую «медузу», которую образует конденсационный и аэрозольный след ракеты.

В 16.06 (мск) с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» на борту. Ракета будет лететь по северо-восточной траектории наклонением 51,6°. Ее путь пройдет над Карагандинской областью, северной частью Восточно-Казахстанской области, югом Алтайского края и севером Республики Алтай.

«В связи с этим в сотнях километров от этой траектории, там, где уже наступили сумерки, есть шанс увидеть “медузу”. По нашим подсчетам, ракета войдет в тень Земли примерно на 5 минуте после старта. В это время третья ступень ракеты будет лететь над восточной частью Карагандинской области. Теоретическая дальность видимости “медузы”– примерно до 1,2– 1,6 тыс., а оптимальная примерно до 1000 км.

С территории Южного Урала можно будет наблюдать невооруженным глазом падение и сгорание 2-й ступени ракеты в юго-восточной части неба примерно через 8-10 минут после старта.

Фото со страницы сообщества AstroAlert Анатолия Григорьева, Yanus, Дениса Парышева.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Yuzhnogo-Urala-uvidyat-effektnoe-kosmicheskoe-yavlenie_143820.html