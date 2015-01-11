Южноуральские депутаты одобрили законопроекты о QR-кодах

Депутаты Заксобрания Челябинской области большинством голосов одобрили федеральный законопроект о введение обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Напомним, что в фойе здания ЗСО собрались противники кодов и пытались прорваться внутрь. Люди приехали из Миасса, Чебаркуля и других городов. Собравшиеся устроили потасовку с охранниками. Потом к людям вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, чтобы успокоить южноуральцев.

СПРАВКА:

Первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект вносит изменения в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». Он, в свою очередь, предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство РФ, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

https://dostup1.ru/politics/Yuzhnouralskie-deputaty-odobrili-zakonoproekty-o-QR-kodah_143869.html