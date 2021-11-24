2021-11-25YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Депутаты назначили публичные слушания по проекту бюджета-2022 25 ноября в ходе заседания депутаты рассмотрели более десяти вопросов, в том числе, о корректировке бюджета округа на текущий период, ряд социальных и имущественных вопросов, информационно заслушали доклад об организации в округе работы с молодёжью.

Первым вопросом повестки дня депутаты поддержали предложение Людмилы Ивановны Гапоновой об увековечивании памяти ветерана атомной энергетики и промышленности Гапонова Александра Александровича

с установкой мемориальной доски на доме №28 по пр. Победы.

Александр Александрович работал на ФГУП «ПО «Маяк» с 1983, проявлял способность к новаторству и рационализаторству, а также отличные организаторские способности, непосредственно участвовал в работах по модернизации изделий активной зоны РУ «Руслан» (1997 – 2004 гг.). Как солист эстрадного оркестра «Ровесник» и оркестра народных инструментов «Россияне», Александр Александрович внес значительный вклад в развитие городского самодеятельного искусства.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие атомной отрасли он был отмечен грамотами и благодарностями, в 2000 году награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». За сохранение традиций самодеятельного художественного творчества и активное участие в культурной жизни округа был награжден почетной грамотой губернатора Челябинской области, благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».

Инициативу об увековечивании памяти Александра Гапонова поддержали руководство реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», управление культуры администрации и коллектив Культурно-досугового центра. Ранее вопрос был согласован профильной депутатской комиссией, на сессии народные избранники одобрили это предложение единогласно.

В связи с изменениями федерального законодательства в ходе сессии были внесены изменения в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории Озерского городского округа. Они затронули пункты, касающиеся вопросов воспитания обучающихся. В частности, федеральными законами было расширено понятие «воспитание», в новой редакции изложено понятие «образовательная программа», а также указано, что обеспечение учебниками и учебными пособиями по основным образовательным программам осуществляется из трёх источников: федерального бюджета, бюджета Челябинской области и местного бюджета, а не только бюджета округа, как было предусмотрено ранее.

Также в ходе сессии были внесены изменения в Положение об организации жилищно-коммунального обслуживания населения. Как пояснила начальник Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова, данные изменения направлены на то, чтобы муниципалитет смог реализовать свои полномочия по осуществлению мероприятий, позволяющих приспособить жилые помещения и общее имущество в многоквартирных домах для передвижения инвалидов, обеспечить доступность для этой категории жителей.

Исполняющая обязанности начальника службы по делам молодёжи администрации Юлия Кибальник представила депутатскому корпусу доклад об организации в округе работы с молодёжью. Она отметила, что мероприятия проводятся в соответствии с муниципальной программой «Молодёжь Озерска», и в настоящее время большая часть, запланированных на этот год мероприятий, уже реализована.

В 2021 году мероприятия для молодёжи проводились по нескольким направлениям: мероприятия, посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню государственного флага, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, на поддержку талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, культурно-массовые мероприятия, профилактику употребления наркотических средств в молодежной среде. Совместно с отделом по делам несовершеннолетних ЦКиДМ проводилась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде.

Заслушав доклад, депутаты предложили на ближайшем заседании комиссии по социальным вопросам подробно обсудить вопросы и предложения в сфере молодёжной политики, а также взаимодействие структурных подразделений, которые непосредственно реализуют мероприятия для молодёжи.

Глава округа Евгений Щербакова подчеркнул, что администрация также заинтересована в этом диалоге:

– За молодёжью будущее. Управление образования и управление культуры располагают значительными возможностями в плане дополнительного образования, которое является конкурентным преимуществом нашего округа. Необходимо дальнейшее взаимодействие по развитию молодёжи, вовлечению детей и подростков в качественные внеурочные занятия, конечно, мы готовы обсудить эти вопросы все вместе.

Далее на заседании было принято решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Слушания пройдут 9 декабря, в 17:00 часов в актовом зале Собрания депутатов. Напомним, что публичные слушания – это обязательная процедура, которая предусмотрена законом и проводится перед утверждением главного финансового документа округа депутатским корпусом.



Информация предоставлена: Первым вопросом повестки дня депутаты поддержали предложениеоб увековечивании памяти ветерана атомной энергетики и промышленностис установкой мемориальной доски на доме №28 по пр. Победы.Александр Александрович работал на ФГУП «ПО «Маяк» с 1983, проявлял способность к новаторству и рационализаторству, а также отличные организаторские способности, непосредственно участвовал в работах по модернизации изделий активной зоны РУ «Руслан» (1997 – 2004 гг.). Как солист эстрадного оркестра «Ровесник» и оркестра народных инструментов «Россияне», Александр Александрович внес значительный вклад в развитие городского самодеятельного искусства.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие атомной отрасли он был отмечен грамотами и благодарностями, в 2000 году награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». За сохранение традиций самодеятельного художественного творчества и активное участие в культурной жизни округа был награжден почетной грамотой губернатора Челябинской области, благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».Инициативу об увековечивании памятиподдержали руководство реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», управление культуры администрации и коллектив Культурно-досугового центра. Ранее вопрос был согласован профильной депутатской комиссией, на сессии народные избранники одобрили это предложение единогласно.В связи с изменениями федерального законодательства в ходе сессии были внесены изменения в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории Озерского городского округа. Они затронули пункты, касающиеся вопросов воспитания обучающихся. В частности, федеральными законами было расширено понятие «воспитание», в новой редакции изложено понятие «образовательная программа», а также указано, что обеспечение учебниками и учебными пособиями по основным образовательным программам осуществляется из трёх источников: федерального бюджета, бюджета Челябинской области и местного бюджета, а не только бюджета округа, как было предусмотрено ранее.Также в ходе сессии были внесены изменения в Положение об организации жилищно-коммунального обслуживания населения. Как пояснила начальник Управления социальной защиты населения, данные изменения направлены на то, чтобы муниципалитет смог реализовать свои полномочия по осуществлению мероприятий, позволяющих приспособить жилые помещения и общее имущество в многоквартирных домах для передвижения инвалидов, обеспечить доступность для этой категории жителей.Исполняющая обязанности начальника службы по делам молодёжи администрациипредставиладепутатскому корпусу доклад об организации в округе работы с молодёжью. Она отметила, что мероприятия проводятся в соответствии с муниципальной программой «Молодёжь Озерска», и в настоящее время большая часть, запланированных на этот год мероприятий, уже реализована.В 2021 году мероприятия для молодёжи проводились по нескольким направлениям: мероприятия, посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню государственного флага, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, на поддержку талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, культурно-массовые мероприятия, профилактику употребления наркотических средств в молодежной среде. Совместно с отделом по делам несовершеннолетних ЦКиДМ проводилась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде.Заслушав доклад, депутаты предложили на ближайшем заседании комиссии по социальным вопросам подробно обсудить вопросы и предложения в сфере молодёжной политики, а также взаимодействие структурных подразделений, которые непосредственно реализуют мероприятия для молодёжи.Глава округаподчеркнул, что администрация также заинтересована в этом диалоге:Далее на заседании было принято решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Слушания пройдутв актовом зале Собрания депутатов. Напомним, что публичные слушания – это обязательная процедура, которая предусмотрена законом и проводится перед утверждением главного финансового документа округа депутатским корпусом.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-11-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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