Ансамбль народного танца «Родничок» получил звание дипломанта I степени на Всероссийском фестивале в Екатеринбурге

С 19 по 21 ноября в формате видеоконкурса и творческой лаборатории в Екатеринбурге проходил Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов, посвященный заслуженному деятелю искусств РСФСР, основателю и главному балетмейстеру Уральского государственного русского народного хора (1944-1976) Ольге Николаевне Князевой.

Учредителями проекта являются Министерство культуры РФ и Министерство культуры Свердловской области. Организаторы – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Свердловский государственный областной Дворец народного творчества.

Фестиваль-конкурс ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов по праву считается одним из авторитетных и представительных конкурсов страны, он проходил по номинациям: ансамбли народно-сценического танца и вокально-хореографические коллективы. В финальных мероприятиях приняли участие 32 ансамбля из разных уголков нашей страны.

«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Родничок» Культурно-досугового центра (руководители Елена Родина и Татьяна Кондрат) получил на фестивале звание Дипломанта I степени.

Информация и фото предоставлены КДЦ.