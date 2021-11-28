В Челябинске 27 декабря откроют ледовый городок

В Челябинске официальное открытие ледового городка на площади Революции запланировано на 27 декабря.
Как сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Сергей Авдеев, работы завершат 25-26 декабря, также дату открытия городка могут перенести из-за погодных условий.
Напомним, что в этом году ледовой городок будет представлять собой сказочный лес, в котором можно будет увидеть Бабу Ягу, Кащея Бессмертного и других героев. Добавим, что на возведение городка екатеринбургская компания получила около 8,5 млн рублей.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-27-dekabrya-otkroyut-ledovyy-gorodok_143989.html