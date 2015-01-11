Вниманию жителей округа

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

01 декабря на территории Челябинской области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах сильная гололедица, порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабо укрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждения кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.