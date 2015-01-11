Новые законы для россиян – изменения с декабря 2021 года

Без суда блокировать сайты, которые выманивают деньги, избавление заемщиков от дополнительных услуг и неснижаемого остатка в теле кредита – в этом материале о том, какие законы вступают в силу в первый месяц зимы 2021.

Борьба с финансовыми пирамидами. С 1 декабря вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих услуги лиц, которые не вправе их оказывать. Это решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.

Запрет на допуслуги при кредитовании. Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания им дополнительных услуг. Банкам будет запрещено заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах. Согласие сможет дать только сам заемщик. Кроме того, можно будет отказаться от навязанных услуг, например, юридического сопровождения или консультаций, в течение 14 дней.

Отмена условия на наличие неснижаемого остатка. Банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа.

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В список таких ресурсов вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал Госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия.

Тысячи россиян могут остаться без мобильной связи. С 1 декабря вступает в силу закона о «серых» сим-картах, т.е. картах, не привязанных к персональным данным. Отключения могут коснуться 16 млн корпоративных клиентов мобильных операторов, тех, чьи компании не внесли о них в единую систему идентификации и аутентификации портала госуслуг. Этот процесс курирует Минцифры РФ.

Ответственность за продажу немаркированной продукции. Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом за производство, приобретение, хранение и перевозку с заведомо поддельными средствами идентификации будет грозить до трех лет лишения свободы.

Дактилоскопирование и медосмотры для иностранцев. Все иностранцы, въезжающие в Россию более чем на 90 календарных дней, должный будут сдать отпечатки пальцев, пройти фоторегистрацию и медосвидетельствование, которое включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ и других инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, а также наркотической зависимости.

Регистрация актов гражданского состояния. Разрешается регистрация актов гражданского состояния, например, рождение ребенка, в любых отделениях ЗАГС. Что касается торжественной регистрации брака, порядок ее проведения будет определяться субъектами РФ. Заявление о расторжении брака сможет подавать третье лицо при наличии нотариально заверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

Защита окружающей среды. С декабря начнут действовать меры по ограничению парниковых выбросов, их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

QR-коды. На Южном Урале с 1 декабря и по 9 января вход в заведения общепита – кафе, рестораны, закусочные прочее – будет осуществляться по QR-кодам.

Пособие на детей увеличится. С 1 декабря южноуральские семьи начнут получать областное единовременное пособие при рождении ребенка в повышенном размере. Выплата составит 6 тыс. рублей независимо от очередности рождения ребенка. В новом размере пособие будет назначаться на детей, рожденных с 1 декабря. Документы для его оформления можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, а также через портал Госуслуг. Выплата предоставляется независимо от дохода семьи.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы Госдумы РФ

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-s-dekabrya-2021-goda_144007.html