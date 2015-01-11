Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана).

Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы:

· надевайте малоскользящую обувь;

· передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· старайтесь обходить места с наклонной поверхностью;

· будьте предельно внимательны на проезжей части дорог;

· если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49196/