Театр кукол объявляет конкурс «Зажги свою звезду!»

«Золотой петушок» приглашает любимых зрителей пофантазировать и придумать свою волшебную звездочку на Новый год. Лучшие работы украсят новогоднюю елку, фойе, территорию театра кукол.

Прием работ на конкурс «Зажги свою звезду!» проводится с 1 по 15 декабря (позже указанного срока поделки приниматься не будут). Участвовать могут дети с родителями или педагогами школ и садиков.

Требования к работам:

Звезда (размер от 10 до 30 см) должна быть выполнена из прочного материала. Может быть объемной или плоской, но украшенной с обеих сторон. Обязательно наличие крепления для подвеса на ёлку (шнур, тесьма, проволока).

Не забудьте прикрепить этикетку с указанием:

- фамилия, имя автора, возраст;

- фамилия, имя, отчество родителя или педагога;

- название образовательной организации и контактный телефон;

- надпись «Дарю театру», если поделка может остаться в театре.

Оценивать работы будет жюри, постоянные эксперты:

главный художник – Анна Макарова

дизайнер театра кукол – Дарья Смолякова.

Также в каждом туре будут участвовать артист, работник театра или зритель, не участвующий в туре.

Что может понравиться строгому жюри?

Эстетичность и выразительность поделки, использование различных материалов, оригинальность технического решения и соответствие размерам.

Оцениваться будут по 9 конкурсных работ, их увидят все в группе театра в ВКонтакте.

Система голосования в отборочном туре:

- каждый член жюри – по 1 баллу;

- наибольшее количество лайков – 1 балл;

- максимальное количество голосов зрителей – 1 балл.

Победители каждого тура получат дипломы и будут приглашены бесплатно на финальное голосование в театр кукол, где и будет определён участник, звезда которого будет признана самой лучшей.

Главная битва «звезд» состоится 5 января перед спектаклем «Времена года, или Почему снег белый».

Победитель конкурса получит главный приз: пригласительный билет (на 2 лица) на любой спектакль театра кукол «Золотой петушок» в течение января.

Каждому автору конкурсной работы – грамота за участие (в электронном виде). Все желающие могут учредить свой приз!

Подробное положение можно найти по ссылке:

https://vk.com/doc-9425187_617926342

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49205/