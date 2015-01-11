Театр кукол объявляет конкурс «Зажги свою звезду!»

«Золотой петушок» приглашает любимых зрителей пофантазировать и придумать свою волшебную звездочку на Новый год. Лучшие работы украсят новогоднюю елку, фойе, территорию театра кукол.
Прием работ на конкурс «Зажги свою звезду!» проводится с 1 по 15 декабря (позже указанного срока поделки приниматься не будут). Участвовать могут дети с родителями или педагогами школ и садиков.
Требования к работам:
Звезда (размер от 10 до 30 см) должна быть выполнена из прочного материала. Может быть объемной или плоской, но украшенной с обеих сторон. Обязательно наличие крепления для подвеса на ёлку (шнур, тесьма, проволока).
Не забудьте прикрепить этикетку с указанием:
- фамилия, имя автора, возраст;
- фамилия, имя, отчество родителя или педагога;
- название образовательной организации и контактный телефон;
- надпись «Дарю театру», если поделка может остаться в театре.
Оценивать работы будет жюри, постоянные эксперты:
главный художник – Анна Макарова
дизайнер театра кукол – Дарья Смолякова.
Также в каждом туре будут участвовать артист, работник театра или зритель, не участвующий в туре.
Что может понравиться строгому жюри?
Эстетичность и выразительность поделки, использование различных материалов, оригинальность технического решения и соответствие размерам.
Оцениваться будут по 9 конкурсных работ, их увидят все в группе театра в ВКонтакте.
Система голосования в отборочном туре:
- каждый член жюри – по 1 баллу;
- наибольшее количество лайков – 1 балл;
- максимальное количество голосов зрителей – 1 балл.
Победители каждого тура получат дипломы и будут приглашены бесплатно на финальное голосование в театр кукол, где и будет определён участник, звезда которого будет признана самой лучшей.
Главная битва «звезд» состоится 5 января перед спектаклем «Времена года, или Почему снег белый».
Победитель конкурса получит главный приз: пригласительный билет (на 2 лица) на любой спектакль театра кукол «Золотой петушок» в течение января.
Каждому автору конкурсной работы – грамота за участие (в электронном виде). Все желающие могут учредить свой приз!
Подробное положение можно найти по ссылке:
https://vk.com/doc-9425187_617926342