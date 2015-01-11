Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу до 10 декабря включительно

График работы вакцинального пункта: ежедневно, до 10 декабря включительно, с 10:00 до 15:00, кроме воскресенья. Вход через лестницу на 2 этаж.

Всем желающим поставить прививку против covid-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49176/