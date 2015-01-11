Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу до 10 декабря включительно

на основании решения СПЭК Озерского городского округа (протокол заседания от 02.12.2021 №3) в связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста приостановлен образовательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования в очном режиме с 04.12.2021 по 13.12.2021 включительно Подробнее
С 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года жители «атомных» городов смогут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пейзажи атомного края», организатором которого выступает некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Подробнее