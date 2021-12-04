В Озерске сдан под ключ жилой многоквартирный дом

Озерск одним из первых городов в Челябинской области реализует проект по развитию застроенных территорий: переселение граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, в новое комфортное жилье.
Напомним, в проекте предусмотрен снос восьми двухэтажных деревянных домов в границах жилого квартала – улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная, и строительство на этом месте семи многоквартирных жилых домов. При этом собственники сносимого жилья улучшают свои условия – по договору с застройщиком им предоставляются равнозначные по площади квартиры в уже построенных домах (МКД «Маяковский», МКД «Театральный» и МКД «Шоколад»). Земельный участок под строительство составляет 1,9 га, все расходы по реализации проекта взяла на себя инвестор — строительная компания «Лидер».
Для новоселов был устроен праздник, в котором приняли участие глава округа Евгений Щербаков, депутат Собрания депутатов Вадим Каримов, руководители компании-застройщика.
- От всей души поздравляю вас с новосельем! Желаю, чтобы в ваших новых квартирах жили только любовь, счастье и радостные эмоции, чтобы в новом доме было всегда уютно, чтобы двор был наполнен голосами ребятишек, появлялись новые друзья среди соседей. Поздравляю с наступающим Новым годом и с сегодняшним радостным событием! - обратился к обладателям нового жилья Евгений Щербаков.
Депутат Вадим Каримов, внесший свою лепту в осуществление проекта, также поздравил новоселов и предложил обращаться к нему за помощью как к представителю депутатского корпуса всем жителям дома, относящегося к его избирательному округу.
Глава округа и руководство компании «Лидер» вручили жителям нового дома, заселившихся из «деревяшек», дипломы «Участника в развитии застроенной территории Озерского городского округа».
Далее счастливые обладатели новых квартир завершили последние формальности: для удобства жильцов одновременно были организованы составление акта приема-передачи квартиры, подписание договора с управляющей организацией и для желающих - с интернет-провайдером. Жители дома бонусом получили современный комфортный двор, благоустройством которого застройщик занимался одновременно со строительством дома
Елена и ее дочь Аня счастливы, что сегодня начнут обустраивать новую квартиру. Елена не скрывает радости:
-Я жила в «деревяшке» 21 год и очень довольна, что буду жить в современном доме, а моя дочка — гулять в таком замечательном дворе.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа