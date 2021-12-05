Все предприятия должны понимать свою ответственность за качество теплоснабжения города

Открывая круглый стол, Евгений Щербаков напомнил, что с 1 сентября в Озерском городском округе приступила к работе новая ресурсоснабжающая организация – это дивизион Госкорпорации «Росатом»:
- За несколько прошедших месяцев компания подтвердила свою готовность к открытому диалогу, в настоящее время идет переходный период, когда выстраивается взаимодействие сторон. Есть рабочие вопросы, которые необходимо обсудить. Но очевидно одно: у всех нас, собравшихся на встречу, одна цель – обеспечить качественное теплоснабжение Озерского городского округа.
Круглый стол стал совместной инициативой РИР и администрации округа. В нем участвовали руководители филиала, коммунальных предприятий, от качественной работы которых зависит тепло в квартирах горожан. Это директора и специалисты управляющих организаций, ММПКХ, муниципальных учреждений, ФГУП ПО «Маяк».
Директор филиала РИР в Озерске Игорь Савельев:
- Мы видим, что надо улучшать ситуацию с теплоснабжением и ГВС. Важно, чтобы управляющие компании и жилищные организации также чувствовали свою ответственность за тепло в домах и оперативно реагировали на обращения граждан. Многие проблемы связаны именно с качественной настройкой внутридомовых сетей и систем теплоснабжения. И нам здесь надо наладить полноценное оперативное взаимодействие всех сторон, чтобы проблемы жителей решались максимально быстро.
В ходе круглого стола его участники обсудили вопрос актуализации Схемы теплоснабжения. По словам специалистов, в течение ближайшего времени все ответственные стороны должны предоставить объективные данные по тем сетевым объектам, которые они обслуживают. После этого РИР обеспечит создание электронной модели, которая ответит на вопрос: что и как необходимо усовершенствовать в системе теплоснабжения округа. А затем город с использованием электронной модели актуализирует схему теплоснабжения.
- Хотя в процессе подачи тепла и ГВС участвуют разные предприятия, нам, как ЕТО важно, чтобы жители получали качественные услуги. Поэтому мы предложили свою помощь администрации округа в актуализации Схемы теплоснабжения, - отметил Игорь Савельев.
Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, принимавший участие в круглом столе, отметил практическую важность намеченных действий:
- Новая электронная модель в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения позволит нам принимать более взвешенные решения и более направленно действовать при финансировании мероприятий по упорядочиванию работы теплосетей.
В свою очередь директор филиала РИР в Новоуральске (Свердловская область) Александр Климин поделился успешным опытом внедрения электронной модели и подтвердил, что эффективно система энергообеспечения заработает только в том случае, если слаженно будут действовать все ее составляющие: и источник, и сети, и потребитель. Участники совещания призвали управляющие организации, ММПКХ, ФГУП ПО «Маяк» предоставить в «РИР» максимально корректные исходные данные по своим трубопроводам.
Подводя итоги круглого стола, глава округа Евгений Щербаков отметил, что в округе отношения с ресурсоснабжающей организацией, в основном, выстроены, и для того, чтобы они укреплялись, подобные встречи сторон, задействованных в теплоснабжении города, будут происходить на регулярной основе.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа