2021-12-06YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Все предприятия должны понимать свою ответственность за качество теплоснабжения города Глава округа Евгений Щербаков провел круглый стол, в котором приняли участие руководители озерского филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), а также предприятия и организации, обеспечивающие теплоснабжение в округе.

Открывая круглый стол, Евгений Щербаков напомнил, что с 1 сентября в Озерском городском округе приступила к работе новая ресурсоснабжающая организация – это дивизион Госкорпорации «Росатом»:

- За несколько прошедших месяцев компания подтвердила свою готовность к открытому диалогу, в настоящее время идет переходный период, когда выстраивается взаимодействие сторон. Есть рабочие вопросы, которые необходимо обсудить. Но очевидно одно: у всех нас, собравшихся на встречу, одна цель – обеспечить качественное теплоснабжение Озерского городского округа.

Круглый стол стал совместной инициативой РИР и администрации округа. В нем участвовали руководители филиала, коммунальных предприятий, от качественной работы которых зависит тепло в квартирах горожан. Это директора и специалисты управляющих организаций, ММПКХ, муниципальных учреждений, ФГУП ПО «Маяк».

Директор филиала РИР в Озерске Игорь Савельев:

- Мы видим, что надо улучшать ситуацию с теплоснабжением и ГВС. Важно, чтобы управляющие компании и жилищные организации также чувствовали свою ответственность за тепло в домах и оперативно реагировали на обращения граждан. Многие проблемы связаны именно с качественной настройкой внутридомовых сетей и систем теплоснабжения. И нам здесь надо наладить полноценное оперативное взаимодействие всех сторон, чтобы проблемы жителей решались максимально быстро.

В ходе круглого стола его участники обсудили вопрос актуализации Схемы теплоснабжения. По словам специалистов, в течение ближайшего времени все ответственные стороны должны предоставить объективные данные по тем сетевым объектам, которые они обслуживают. После этого РИР обеспечит создание электронной модели, которая ответит на вопрос: что и как необходимо усовершенствовать в системе теплоснабжения округа. А затем город с использованием электронной модели актуализирует схему теплоснабжения.

- Хотя в процессе подачи тепла и ГВС участвуют разные предприятия, нам, как ЕТО важно, чтобы жители получали качественные услуги. Поэтому мы предложили свою помощь администрации округа в актуализации Схемы теплоснабжения, - отметил Игорь Савельев.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, принимавший участие в круглом столе, отметил практическую важность намеченных действий:

- Новая электронная модель в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения позволит нам принимать более взвешенные решения и более направленно действовать при финансировании мероприятий по упорядочиванию работы теплосетей.

В свою очередь директор филиала РИР в Новоуральске (Свердловская область) Александр Климин поделился успешным опытом внедрения электронной модели и подтвердил, что эффективно система энергообеспечения заработает только в том случае, если слаженно будут действовать все ее составляющие: и источник, и сети, и потребитель. Участники совещания призвали управляющие организации, ММПКХ, ФГУП ПО «Маяк» предоставить в «РИР» максимально корректные исходные данные по своим трубопроводам.

Подводя итоги круглого стола, глава округа Евгений Щербаков отметил, что в округе отношения с ресурсоснабжающей организацией, в основном, выстроены, и для того, чтобы они укреплялись, подобные встречи сторон, задействованных в теплоснабжении города, будут происходить на регулярной основе.



Информация предоставлена: Открывая круглый стол,напомнил, что с 1 сентября в Озерском городском округе приступила к работе новая ресурсоснабжающая организация – это дивизион Госкорпорации «Росатом»:Круглый стол стал совместной инициативой РИР и администрации округа. В нем участвовали руководители филиала, коммунальных предприятий, от качественной работы которых зависит тепло в квартирах горожан. Это директора и специалисты управляющих организаций, ММПКХ, муниципальных учреждений, ФГУП ПО «Маяк».В ходе круглого стола его участники обсудили вопрос актуализации Схемы теплоснабжения. По словам специалистов, в течение ближайшего времени все ответственные стороны должны предоставить объективные данные по тем сетевым объектам, которые они обслуживают. После этого РИР обеспечит создание электронной модели, которая ответит на вопрос: что и как необходимо усовершенствовать в системе теплоснабжения округа. А затем город с использованием электронной модели актуализирует схему теплоснабжения.Игорь Савельев.Первый заместитель главы округапринимавший участие в круглом столе, отметил практическую важность намеченных действий:В свою очередь директор филиала РИР в Новоуральске (Свердловская область) Александр Климин поделился успешным опытом внедрения электронной модели и подтвердил, что эффективно система энергообеспечения заработает только в том случае, если слаженно будут действовать все ее составляющие: и источник, и сети, и потребитель. Участники совещания призвали управляющие организации, ММПКХ, ФГУП ПО «Маяк» предоставить в «РИР» максимально корректные исходные данные по своим трубопроводам.Подводя итоги круглого стола, глава округа Евгений Щербаков отметил, что в округе отношения с ресурсоснабжающей организацией, в основном, выстроены, и для того, чтобы они укреплялись, подобные встречи сторон, задействованных в теплоснабжении города, будут происходить на регулярной основе.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-06YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Координационное совещание по теплоснабжению

Озерчане могут ознакомиться с проектом схемы теплоснабжения Озёрска

Взаимоотношения Озерска и ОАО «Фортум» - на контроле «Росатома»

Продлен срок принятия замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжен ...

Информация по проекту схемы теплоснабжения {comments_news}