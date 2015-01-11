Аномальный скачок давления ждет южноуральцев

На Южном Урале фиксируется аномальный скачок давления – за сутки оно повысится с 741 до 752 мм ртутного столба.

Напомним, что еще в выходные АД было экстремально низким.

Наивысший показатель превосходит нормальное значение, которое составляет 737-745 миллиметров. При этом максимальная цифра в декабре, согласно многолетним наблюдениям, может достигать 767 мм рт.ст.

Отметим, что при резком перепаде давления возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей: головные боли, повышенная утомляемость, чувство тревоги. В случае сильного ухудшения необходимо вызвать врача.

https://dostup1.ru/society/Anomalnyy-skachok-davleniya-proishodit-na-Yuzhnom-Urale_144345.html