Почти 20% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру СССР

Каждый пятый житель России не смог расшифровать аббревиатуру СССР – 11% признались, что совсем не знают, что это такое, а 8% произнесли название страны с ошибками.

Такие результаты были получены в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР». Большинство неправильно ответивших – это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Еще хуже оказалось с вопросом о входивших в состав Союза республиках – все 15 вспомнили только 6% респондентов. Причем более четверти опрошенных – 27% – не смогли назвать ни одной республики, а в возрастной группе до 34 лет таких оказалось почти половина – 49% . Еще 28% опрошенных не смогли вспомнить РСФСР и столько же – Туркменскую ССР. Большинство вспомнили Украинскую и Белорусскую ССР – 59%.

Каждый пятый (21%) россиянин сообщил, что Советский Союз у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Еще у 13% – с положительными эмоциями и приятными воспоминаниями, и только 5% вспомнили про дефицит и очереди.

Опрос проводился 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

https://dostup1.ru/society/Pochti-20-rossiyan-ne-smogli-rasshifrovat-abbreviaturu-SSSR_144315.html