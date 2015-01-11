Эпидемиолог рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон»

Что известно о новой мутации COVID‑19 и как южноуральцам защититься от заражения.

К февралю 2022 года в России ждут очередную волну пандемии. Школьные карантины и грядущие праздники должны отчасти сдержать рост числа заболевших. А потом будет традиционный для января-марта подъем ОРВИ. Есть вероятность, что к этому времени на смену штамму коронавируса «дельта» придет новый штам «омикрон».

Рассказываем, что известно об «омикроне» на начало этой недели и можно ли уберечься от заражения новым штаммом.

ОТКУДА ПРИШЕЛ

Новую разновидность коронавируса обнаружили в Африке примерно месяц назад — в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения назвала ее «омикрон».

Новый штамм быстро распространяется по всему миру и уже обнаружен в десятках стран. Чтобы предотвратить проникновение «омикрона» в Россию, наша страна ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южной Африки. И на днях у двух россиян, вернувшихся из ЮАР, диагностировали коронавирус. Но пока неизвестно, каким видом вируса инфицированы больные.

«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается»,

— рассказали журналистам РБК в Роспотребнадзоре РФ.

По одной из версий, «омикрон» месяцами мутировал в организме человека с подавленной иммунной системой, например зараженного ВИЧ. Согласно другой гипотезе, вирус мутировал в организме животных, которые заразились от человека, а потом снова передали вирус в человеческую популяцию. Но это только предположения.

ЧТО НЕ ТАК С НОВЫМ ШТАММОМ

Ученые говорят, что «омикрон» претерпел 50 мутаций. И почти все они — в шиповидном белке, из-за которого коронавирус похож на корону. Как это отразилось на свойствах вируса, до конца пока неясно.

ЗАРАЗНЕЕ ИЛИ НЕТ?

Судя по скорости распространения «омикрона» по миру, этот штамм очень заразен.

«Вероятность того, что штамм „омикрон“ вытеснит доминирующий сейчас в России вариант „дельта“, очень высока. То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении „дельты“ „омикроном“. Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца „омикрон“ вытеснит „дельту“ и будет доминировать»,

— рассуждает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

ДЛЯ КОГО ОПАСЕН

Медики говорят, что «омикрон» способен преодолеть защиту, выработанную после болезни, а это значит, подхватить коронавирус при встрече с новым штаммом можно повторно.

Однако есть и хорошие новости: по словам представителя Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана, в мире не зарегистрировали ни одного случая смерти от «омикрона».

Но делать выводы о степени опасности нового штамма рано. По словам Райана, ученым нужно несколько недель, чтобы определить, насколько заразен штамм «омикрон» и насколько тяжело болеют заразившиеся им пациенты.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ

Если «омикрон» на самом деле не так опасен, как его предшественники, он вполне может привести к завершению пандемии. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам ученого, пандемия будет считаться законченной, если летальность от коронавируса станет сопоставимой с уровнем потерь от гриппа.

А пока медики призывают вакцинироваться от ковида. Только прививка защищает сегодня от тяжелой формы болезни.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

«Штамм „омикрон“ — уже 15-я разновидность коронавируса. И необычен он тем, что мы не видим его предшественника. Все ждали мутацию штамма „дельта“, а пришла совершенно другая разновидность вируса. Она вызывает более легкое течение болезни. Зато риск заразиться ковидом повторно при встрече с „омикроном“ выше»,

— рассказал ИА «Первое областное» врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

По словам Выгоняйлова, случаи повторного заражения коронавирусом при встрече с уханьским штаммом были крайне редкими. При встрече с вирусом «дельта» они составляли 2—3 процента. При встрече с «омикроном» риск повторного заражения выше в три раза — его оценили на уровне 10 процентов.

«Это естественно, ведь вирус мутирует, чтобы иметь возможность циркулировать дальше. Но бороться с ним можно при помощи вакцинации. Штамм „омикрон“ содержит несколько десятков мутаций в последовательности белков, а всего их у вируса около 1,5 тысячи. Это значит, любая вакцина от коронавируса снижает риск заражения. Поэтому очень важно поддерживать высокий титр антител — прививаться от коронавируса и в условиях пандемии каждые полгода проходить ревакцинацию»,

— говорит Александр Выгоняйлов.

Кроме того, эпидемиолог призывает челябинцев не забывать про универсальные меры профилактики: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и проводить тщательную гигиену рук.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/epidemiolog-zayavil-ob-effektivnosti-sushchestvuyushchikh-privivok-ot-koronavirusa-protiv-shtamma-om/