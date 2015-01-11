Спектакль «Мой папа — птиц» продолжает покорять сердца

Спектакль "Мой папа - птиц" награжден специальным дипломом жюри "За неравнодушное освоение современной детской литературы средствами театра" в XV Московском областном театральном фестивале "Долгопрудненская осень".

В конце октября нынешнего года Озерский театр драмы и комедии "Наш дом" был на гастролях в Москве. На III Всероссийском фестивале молодой режиссуры «АРТМИГРАЦИЯ-ДЕТЯМ» было показано семь лучших спектаклей для детей со всей страны, в числе которых был и спектакль режиссера Виктории Печерниковой "Мой папа - птиц".

В это же самое время с 21 октября по 29 октября в Долгопрудненском театре «Город» прошёл ХV Московский областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень». В этом году в фестивале принял участие 21 театр из Москвы, Подмосковья и Свердловской области, которые представили зрителям спектакли в очном и онлайн-формате.

В формате Арт-трансляции участвовал и Озерский театр "Наш дом", но это не помешало остаться незамеченными членами жюри. Председатель жюри фестиваля – театральный критик, аналитик театра продюсер многих театральных фестивалей, член Союза театральных деятелей России Ольга Сенаторова.

А ещё делимся эмоциями зрителей со спектакля "Мой папа - птиц" на фестивале "Артмиграция-детям" в видеоинтервью канала "Карусель"!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49262/