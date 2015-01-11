ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 06.12.2021г.
6 декабря 2021 года, около 13 часов 45 минут, в городе Озерск, при проезде регулируемого перекрестка улиц Челябинская – мкр. Заозерный, водитель, управляя автомобилем ВАЗ – 2104, при повороте налево, двигаясь на разрешающий «зеленый» сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ – 2109, двигавшемуся во встречном направлении прямо и совершил столкновение с ним.
В результате данного дорожно – транспортного происшествия пострадавших людей нет. Транспортные средства технически повреждены.
Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко