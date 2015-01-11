ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП

Осталось меньше месяца до самого любимого праздника всех россиян — Нового года. Кто-то предпочитает украшать дом живым деревом, другие же выбирают практичность и заботу о природе, покупая искусственную елку. Специалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при выборе искусственной новогодней ели Подробнее