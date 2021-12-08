УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного водительского удостоверения

В ходе надзора за дорожным движением инспекторами дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск остановлен автомобиль, под управлением водителя 1983 года рождения. При проверке документов у сотрудников ГИБДД возникло сомнение в подлинности предоставленного водительского удостоверения.

При проверке базы данных было установлено, что данное водительское удостоверение содержит ложную информацию и выдано на имя другого гражданина. Установив личность водителя, предъявившего документ, полицейские выяснили, что ранее он был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен водительских прав, а также уже привлекался к ответственности за использование поддельного водительского удостоверения.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что удостоверение поддельное.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что приобрел водительское удостоверение в сети Интернет.

По данному факту отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком на один год.

В отношении подозреваемого на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших изготовление и реализацию поддельного документа.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерация уголовную ответственность несут как изготовители, так и покупатели поддельных документов.