Сотрудники полиции Озерска проводят профилактические лекции с работниками организаций и предприятий

В рамках профилактического мероприятия «Антимошенник» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск организовали встречу с работниками МУВО № 4 АО "Атом-охрана", в ходе которой рассказали о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных технологий.

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Артем Мухамедьянов разъяснил о профилактических мерах, которые необходимо принимать, чтобы не стать жертвой мошенников. Артем Раянович привел конкретные примеры из рабочей практики, когда граждане лишались своих сбережений. Особое внимание старший оперуполномоченный уделил мошенничеству с применением банковских карт и посредством сети Интернет, и настоятельно рекомендовал не передавать неизвестным лицам свои персональные данные, данные банковских карт и коды, приходящие на телефон в виде СМС-сообщений.

В конце встречи работникам предприятия вручили памятки с необходимой профилактической информацией и номерами телефонов, куда можно обратиться в случае, если гражданин стал жертвой преступления.