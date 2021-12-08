Жители округа приглашаются на вакцинацию от COVID-19 в эту субботу, 11 декабря.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Клиническая больница № 71 приглашает в субботу, 11 декабря, с 8:00 до 14:00 на вакцинацию против covid-19 в городскую поликлинику.

Осмотр врача в 111 кабинете

Всем желающим поставить прививку при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49286/