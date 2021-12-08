«Трактор» уступил СКА на своем льду

В среду ХК «Трактор» принимал в Челябинске санкт-петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали победу со счетом 4:1.

Как сообщает «РБ», перед стартом игры аналитики оценивали шансы команд как равные, коэффициент на успех одного из коллективов в основное время равнялся 2,54.

Первая половина игры прошла без заброшенных шайб, пока на 32-й минуте нападающий СКА Антон Бурдасов не открыл счет точным броском. Спустя несколько минут Данила Моисеев удвоил преимущество гостей в счете, а к 45-й минуте «армейцы» и вовсе лидировали с разгромным счетом 3:0.

За 8 минут до финальной сирены форвард «Трактора» Виталий Абрамов забросил шестую шайбу в сезоне и сократил отставание хозяев, но отыграться подопечным Анвара Гатиятулина так и не удалось. А на 59-й минуте СКА реализовал игру в большинстве – Антон Бурдасов оформил дубль.

По большинству статистических показателей игру можно назвать равной, а в чем-то хозяева даже превзошли своих оппонентов – выиграли больше вбрасываний (26 против 21) и на один раз больше бросили по воротам (27 против 26). Тем не менее, подопечные Валерия Брагина в этот день оказались точнее.

По итогам встречи СКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 51 баллом в активе. На счету у «Трактора» 57 очков – «медведи» идут вторыми на «Востоке».