Бюджет округа на 2022 год сохранит социальную направленность

Открыл слушания председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Далее следил за соблюдением регламента председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Участие в публичных слушаниях принял глава округа Евгений Щербаков, руководители профильных подразделений администрации, депутаты, представители Общественной палаты, активные граждане, в том числе жители посёлков Метлино и Новогорный.
Начальник управления экономики администрации Александр Жмайло представил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа. В первую очередь он сообщил, что в основе прогнозирования социально-экономического развития лежат сценарные условия и основные параметра прогноза для Российской Федерации и Челябинской области. Изначально они закладываются оптимистично, но далеко не всегда проходят проверку реальностью. В частности, демографический показатели базировались на данных разработанных летом текущего года, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла серьёзные коррективы в показатели смертности, которые, тем не менее в округе соответствуют средне областным цифрам.
Вместе с тем Александр Жмайло отметил положительную динамику миграционного прироста, которая сохраняется в Озерском городском округе на протяжении последних лет. На постоянное место жительства в Озерск приезжает людей больше, чем выезжает. В своём докладе он прокомментировал также рынок трудовых ресурсов – показатели занятости и безработицы, экономические показатели деятельности промышленных предприятий, инвестиционную активность, динамику показателей по средней заработной плате, ввод в эксплуатацию новых жилых домов.
– По статистике, опубликованной Минстроем РФ, в 2021 году из 1117 городов Российской Федерации в 845 городах не было введено в эксплуатацию ни одного квадратного метра нового жилья. Озерск вошёл в число ста городов, в которых жилищное строительство продолжается, – пояснил Александр Жмайло.
Следует отметить, что жилищное строительство влияет не только на возможность для граждан улучшить свои жилищные условия, но и в многом определяет индекс развития территории. Эта тема обсуждалась в ходе слушаний. Свою позицию озвучил глава округа.
– Это будущее округа, поэтому строить надо всегда. Люди должны улучшать свои жилищные условия. В частности, сейчас жители старых деревянных домов, которые были в изношенном состоянии, переезжают в новый жилищный комплекс «Шоколад». И в этом направлении надо продолжать двигаться. В округе есть несколько территорий, которые мы планируем обустроить в рамках проектов комплексного развития. В нашем округе хотят работать несколько застройщиков, это очень хорошо, значит на этом рынке будет здоровая конкуренция, – подчеркнул Евгений Щербаков.
Основной доклад по формированию главного финансового документа Озерского городского округа представила заместитель главы Ольга Уланова, она рассказала о характеристиках и параметрах бюджета на ближайшие три года:
– общий объем доходов в 2022 году составит 3 млрд 766 млн рублей со снижением к первоначальному плану текущего года на 8,2 %; в 2023 году - 3 млрд 713,1 млн рублей; в 2024 году - 3 млрд 799,9 млн рублей;
– общий объем расходов в 2022 году планируется на уровне 3 млрд 785 млн рублей, с уменьшением на 8,1% к первоначальному плану 2021 года; в 2023 году - 3 млрд 738,1 млн рублей; в 2024 году - 3 млрд 824,9 млн рублей.
Ольга Уланова отметила, что улучшение экономических тенденций текущего года повлияло на рост бюджетообразующих показателей. В связи с этим в очередном бюджетном цикле ожидается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета. Также участники публичных слушаний познакомились со структурой бюджета, данные были даны в сравнении с предыдущими периодами.
В ходе доклада Ольга Уланова сообщила о том, что формирование объёма и структуры расходов бюджета округа на 2022 и на плановый период осуществлялось исходя из следующих основных подходов: реализация проектов направленных на достижение национальных целей развития страны, реализация инициативных проектов, сохранение целевых показателей майских указов президента РФ в области социальной политики на достигнутом уровне, содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение условий софинансирования по мероприятиям, на реализацию которых выделена субсидия из областного бюджета.
В 2022 году продолжится поддержка местных инициатив, на эти цели запланированы расходы в объёме 38,5 млн рублей.
Основные приоритеты вложения бюджетных средств остались прежними, бюджет сохранил свою социальную направленность. Традиционно расходы социальной сферы составляют более 84% бюджета округа. В числе приоритетов остаётся образование, поддержка и защита граждан, культуры и спорта.
Бюджет округа на 2022 год сформирован на основании 24 муниципальных программ, с учетом сохраняющих свое действие 27 ведомственных целевых программ. За счёт средств бюджета продолжится реализация муниципальных программ: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций округа», «Доступная среда», «Доступное и комфортное жильё гражданам России» (в части оказания молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий).
В 2022 году продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды», традиционно на мероприятия программы будет выделена значительная сумма – более 33 млн рублей. Финансовое обеспечение отрасли дорожного хозяйства проектируется в размере 120 млн рублей. На содержание и ремонт сетей наружного освещения, транспортные услуги населению, озеленение, содержание мест захоронения, оформление площадей и иные мероприятия планируется направить более 117 млн рублей.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний затронули ряд городских проблем, в частности, обратили внимание на изношенность коммунальных сетей. При этом все понимают, что это проблема не только округа, региона, но и в целом всей страны. Как пояснила Ольга Уланова, в рамках национального проекта «Экология» была сформирована программа строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений, но туда вошли только отдельные территории. В настоящее время на уровне правительства РФ рассматривается вопрос о том, чтобы распространить действие программы на всех. Кроме того, глава округа пояснил, что этот вопрос является приоритетным для муниципалитета, на протяжении нескольких последних лет ведётся поэтапная работа:
– В первую очередь стояла задача обеспечить жителей качественным холодным водоснабжением, провести модернизацию НФС, далее надо заниматься сетями, при этом надо заниматься сетями и в Озерске, и в Новогорном, и в Метлино. Нужны проекты и значительные средства. Я думаю, что депутаты смогут подключиться, и мы совместно поработаем над этой проблемой, это наша общая задача.
После докладчиков исполняющая обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Татьяна Побединская представила участникам публичных слушаний заключение о проекте бюджета.
Она признала соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства РФ, Уставу округа и отметила, что проект бюджета был представлен в установленный срок:
– Приоритетом бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа остаётся системный подход, повышение налогового потенциала и эффективности использования бюджетных средств. Соблюдён принцип сбалансированности бюджета. В качестве основного варианта планирования предложен консервативный вариант. Соблюдены требования и ограничения, установленные бюджетным кодексом.
Контрольно-счетная палата рекомендовала Собранию депутатов рассмотреть бюджет округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в установленном порядке.
Участники публичных слушаний утвердили рекомендации, которые будут направлены в Собрание депутатов.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа