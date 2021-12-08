2021-12-10YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Бюджет округа на 2022 год сохранит социальную направленность 9 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Вниманию общественности были представлены социально-экономический прогноз и основные параметры главного финансового документа.

Открыл слушания председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Далее следил за соблюдением регламента председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Участие в публичных слушаниях принял глава округа Евгений Щербаков, руководители профильных подразделений администрации, депутаты, представители Общественной палаты, активные граждане, в том числе жители посёлков Метлино и Новогорный.

Начальник управления экономики администрации Александр Жмайло представил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа. В первую очередь он сообщил, что в основе прогнозирования социально-экономического развития лежат сценарные условия и основные параметра прогноза для Российской Федерации и Челябинской области. Изначально они закладываются оптимистично, но далеко не всегда проходят проверку реальностью. В частности, демографический показатели базировались на данных разработанных летом текущего года, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла серьёзные коррективы в показатели смертности, которые, тем не менее в округе соответствуют средне областным цифрам.

Вместе с тем Александр Жмайло отметил положительную динамику миграционного прироста, которая сохраняется в Озерском городском округе на протяжении последних лет. На постоянное место жительства в Озерск приезжает людей больше, чем выезжает. В своём докладе он прокомментировал также рынок трудовых ресурсов – показатели занятости и безработицы, экономические показатели деятельности промышленных предприятий, инвестиционную активность, динамику показателей по средней заработной плате, ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

– По статистике, опубликованной Минстроем РФ, в 2021 году из 1117 городов Российской Федерации в 845 городах не было введено в эксплуатацию ни одного квадратного метра нового жилья. Озерск вошёл в число ста городов, в которых жилищное строительство продолжается, – пояснил Александр Жмайло.

Следует отметить, что жилищное строительство влияет не только на возможность для граждан улучшить свои жилищные условия, но и в многом определяет индекс развития территории. Эта тема обсуждалась в ходе слушаний. Свою позицию озвучил глава округа.

– Это будущее округа, поэтому строить надо всегда. Люди должны улучшать свои жилищные условия. В частности, сейчас жители старых деревянных домов, которые были в изношенном состоянии, переезжают в новый жилищный комплекс «Шоколад». И в этом направлении надо продолжать двигаться. В округе есть несколько территорий, которые мы планируем обустроить в рамках проектов комплексного развития. В нашем округе хотят работать несколько застройщиков, это очень хорошо, значит на этом рынке будет здоровая конкуренция, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Основной доклад по формированию главного финансового документа Озерского городского округа представила заместитель главы Ольга Уланова, она рассказала о характеристиках и параметрах бюджета на ближайшие три года:

– общий объем доходов в 2022 году составит 3 млрд 766 млн рублей со снижением к первоначальному плану текущего года на 8,2 %; в 2023 году - 3 млрд 713,1 млн рублей; в 2024 году - 3 млрд 799,9 млн рублей;

– общий объем расходов в 2022 году планируется на уровне 3 млрд 785 млн рублей, с уменьшением на 8,1% к первоначальному плану 2021 года; в 2023 году - 3 млрд 738,1 млн рублей; в 2024 году - 3 млрд 824,9 млн рублей.

Ольга Уланова отметила, что улучшение экономических тенденций текущего года повлияло на рост бюджетообразующих показателей. В связи с этим в очередном бюджетном цикле ожидается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета. Также участники публичных слушаний познакомились со структурой бюджета, данные были даны в сравнении с предыдущими периодами.

В ходе доклада Ольга Уланова сообщила о том, что формирование объёма и структуры расходов бюджета округа на 2022 и на плановый период осуществлялось исходя из следующих основных подходов: реализация проектов направленных на достижение национальных целей развития страны, реализация инициативных проектов, сохранение целевых показателей майских указов президента РФ в области социальной политики на достигнутом уровне, содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение условий софинансирования по мероприятиям, на реализацию которых выделена субсидия из областного бюджета.

В 2022 году продолжится поддержка местных инициатив, на эти цели запланированы расходы в объёме 38,5 млн рублей.

Основные приоритеты вложения бюджетных средств остались прежними, бюджет сохранил свою социальную направленность. Традиционно расходы социальной сферы составляют более 84% бюджета округа. В числе приоритетов остаётся образование, поддержка и защита граждан, культуры и спорта.

Бюджет округа на 2022 год сформирован на основании 24 муниципальных программ, с учетом сохраняющих свое действие 27 ведомственных целевых программ. За счёт средств бюджета продолжится реализация муниципальных программ: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций округа», «Доступная среда», «Доступное и комфортное жильё гражданам России» (в части оказания молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий).

В 2022 году продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды», традиционно на мероприятия программы будет выделена значительная сумма – более 33 млн рублей. Финансовое обеспечение отрасли дорожного хозяйства проектируется в размере 120 млн рублей. На содержание и ремонт сетей наружного освещения, транспортные услуги населению, озеленение, содержание мест захоронения, оформление площадей и иные мероприятия планируется направить более 117 млн рублей.

В ходе обсуждения участники публичных слушаний затронули ряд городских проблем, в частности, обратили внимание на изношенность коммунальных сетей. При этом все понимают, что это проблема не только округа, региона, но и в целом всей страны. Как пояснила Ольга Уланова, в рамках национального проекта «Экология» была сформирована программа строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений, но туда вошли только отдельные территории. В настоящее время на уровне правительства РФ рассматривается вопрос о том, чтобы распространить действие программы на всех. Кроме того, глава округа пояснил, что этот вопрос является приоритетным для муниципалитета, на протяжении нескольких последних лет ведётся поэтапная работа:

– В первую очередь стояла задача обеспечить жителей качественным холодным водоснабжением, провести модернизацию НФС, далее надо заниматься сетями, при этом надо заниматься сетями и в Озерске, и в Новогорном, и в Метлино. Нужны проекты и значительные средства. Я думаю, что депутаты смогут подключиться, и мы совместно поработаем над этой проблемой, это наша общая задача.

После докладчиков исполняющая обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Татьяна Побединская представила участникам публичных слушаний заключение о проекте бюджета.

Она признала соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства РФ, Уставу округа и отметила, что проект бюджета был представлен в установленный срок:

– Приоритетом бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа остаётся системный подход, повышение налогового потенциала и эффективности использования бюджетных средств. Соблюдён принцип сбалансированности бюджета. В качестве основного варианта планирования предложен консервативный вариант. Соблюдены требования и ограничения, установленные бюджетным кодексом.

Контрольно-счетная палата рекомендовала Собранию депутатов рассмотреть бюджет округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в установленном порядке.

Участники публичных слушаний утвердили рекомендации, которые будут направлены в Собрание депутатов.



Информация предоставлена: Открыл слушания председатель Собрания депутатов округаДалее следил за соблюдением регламента председательствующийзаместитель председателя Собрания депутатовУчастие в публичных слушаниях принял глава округа, руководители профильных подразделений администрации, депутаты, представители Общественной палаты, активные граждане, в том числе жители посёлков Метлино и Новогорный.Начальник управления экономики администрациипредставил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа. В первую очередь он сообщил, что в основе прогнозирования социально-экономического развития лежат сценарные условия и основные параметра прогноза для Российской Федерации и Челябинской области. Изначально они закладываются оптимистично, но далеко не всегда проходят проверку реальностью. В частности, демографический показатели базировались на данных разработанных летом текущего года, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла серьёзные коррективы в показатели смертности, которые, тем не менее в округе соответствуют средне областным цифрам.Вместе с тем Александр Жмайло отметил положительную динамику миграционного прироста, которая сохраняется в Озерском городском округе на протяжении последних лет. На постоянное место жительства в Озерск приезжает людей больше, чем выезжает. В своём докладе он прокомментировал также рынок трудовых ресурсов – показатели занятости и безработицы, экономические показатели деятельности промышленных предприятий, инвестиционную активность, динамику показателей по средней заработной плате, ввод в эксплуатацию новых жилых домов.пояснилСледует отметить, что жилищное строительство влияет не только на возможность для граждан улучшить свои жилищные условия, но и в многом определяет индекс развития территории. Эта тема обсуждалась в ходе слушаний. Свою позицию озвучил глава округа., – подчеркнулОсновной доклад по формированию главного финансового документа Озерского городского округа представила заместитель главыона рассказала охарактеристиках ипараметрах бюджета на ближайшие три года:– общий объем доходов в 2022 году составит 3 млрд 766 млн рублей со снижением к первоначальному плану текущего года на 8,2 %; в 2023 году - 3 млрд 713,1 млн рублей; в 2024 году - 3 млрд 799,9 млн рублей;– общий объем расходов в 2022 году планируется на уровне 3 млрд 785 млн рублей, с уменьшением на 8,1% к первоначальному плану 2021 года; в 2023 году - 3 млрд 738,1 млн рублей; в 2024 году - 3 млрд 824,9 млн рублей.отметила, что улучшение экономических тенденций текущего года повлияло на рост бюджетообразующих показателей. В связи с этим в очередном бюджетном цикле ожидается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета. Также участники публичных слушаний познакомились со структурой бюджета, данные были даны в сравнении с предыдущими периодами.В ходе доклада Ольга Уланова сообщила о том, что формирование объёма и структуры расходов бюджета округа на 2022 и на плановый период осуществлялось исходя из следующих основных подходов: реализация проектов направленных на достижение национальных целей развития страны, реализация инициативных проектов, сохранение целевых показателей майских указов президента РФ в области социальной политики на достигнутом уровне, содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение условий софинансирования по мероприятиям, на реализацию которых выделена субсидия из областного бюджета.В 2022 году продолжится поддержка местных инициатив, на эти цели запланированы расходы в объёме 38,5 млн рублей.Основные приоритеты вложения бюджетных средств остались прежними, бюджет сохранил свою социальную направленность. Традиционно расходы социальной сферы составляют более 84% бюджета округа. В числе приоритетов остаётся образование, поддержка и защита граждан, культуры и спорта.Бюджет округа на 2022 год сформирован на основании 24 муниципальных программ, с учетом сохраняющих свое действие 27 ведомственных целевых программ. За счёт средств бюджета продолжится реализация муниципальных программ: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций округа», «Доступная среда», «Доступное и комфортное жильё гражданам России» (в части оказания молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий).В 2022 году продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды», традиционно на мероприятия программы будет выделена значительная сумма – более 33 млн рублей. Финансовое обеспечение отрасли дорожного хозяйства проектируется в размере 120 млн рублей. На содержание и ремонт сетей наружного освещения, транспортные услуги населению, озеленение, содержание мест захоронения, оформление площадей и иные мероприятия планируется направить более 117 млн рублей.В ходе обсуждения участники публичных слушаний затронули ряд городских проблем, в частности, обратили внимание на изношенность коммунальных сетей. При этом все понимают, что это проблема не только округа, региона, но и в целом всей страны. Как пояснила Ольга Уланова, в рамках национального проекта «Экология» была сформирована программа строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений, но туда вошли только отдельные территории. В настоящее время на уровне правительства РФ рассматривается вопрос о том, чтобы распространить действие программы на всех. Кроме того, глава округа пояснил, что этот вопрос является приоритетным для муниципалитета, на протяжении нескольких последних лет ведётся поэтапная работа:После докладчиков исполняющая обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округапредставила участникам публичных слушаний заключение о проекте бюджета.Она признала соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства РФ, Уставу округа и отметила, что проект бюджета был представлен в установленный срок:Контрольно-счетная палата рекомендовала Собранию депутатов рассмотреть бюджет округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в установленном порядке.Участники публичных слушаний утвердили рекомендации, которые будут направлены в Собрание депутатов.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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