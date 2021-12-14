«Пиковая дама». Пушкин. Озерск

Выступления мастеров сцены всероссийского масштаба в театре «Наш дом» не редкость. 14 декабря перед озерскими зрителями выступил ректор легендарной «Щуки», народный артист России, страстный пропагандист классики Евгений Князев.

В этот вечер мастер преподнес публике свою трактовку одного из самых таинственных произведений Пушкина «Пиковая дама». Удалось пообщаться с артистом до начала представления, и он поведал, что путь создания моноспектакля был непростым. Еще в 1996 году Петр Фоменко создал на сцене Вахтанговского театра, который в эти дни отмечает свое столетие, знаковую постановку, и она с успехом шла долгие годы.

Примечательно, что первым в истории российского театра исполнителем роли Германна на драматической сцене стал Евгений Князев.

- Спектакль вышел из репертуара, а Пушкин и Германн вас все не отпускали?

- Можно сказать и так. Сначала предлагали почитать отдельные главы, потом в Московской филармонии выступал с оркестром, потом стал ездить по стране, в конечном счете, в память о Петре Наумовиче Фоменко, был создан моноспектакль, с которым я не расстаюсь вот уже шесть лет, играю роли всех персонажей. Только в декабре я был в Рязани, выступал в галерее художника Шилова, сегодня работаю у вас, а 21 декабря меня позвали в школу Арины Шараповой.

- Когда в феврале вы были у нас и вместе с актрисой Людмилой Чурсиной представляли спектакль «Супруги Каренины», мы уже говорили и о русской чтецкой школе и о недостаточном внимании к классике.

- Жизнь очень изменилась, но, конечно очень хочется, чтобы люди читали, думали, ходили в театр. Если, актеры делают свою работу искренне, люди, конечно, придут. Мы сейчас в театре Вахтангова выпустили спектакль «Война и мир», который идет пять часов. Очень боялись, что к десяти часам зрители начнут расползаться и к двенадцати часам никого не будет. Ничего подобного! Люди сидят до окончания спектакля и еще нас принимают, стоя аплодируют. Потому что актеры и режиссер Римас Туминас говорят со зрителями на одном языке и ставят вопрос – кто мы, зачем мы пришли в этот мир.

- Я понимаю, что от Москвы, до маленького Озерска дистанция огромного размера. Тем не менее, мы тоже вносим свою скромную лепту в освоение классики. Идут спектакли мирового репертуара, есть очень важный проект «Уроки в театре», где школьники смотрят театрализованные представления по произведениям Пушкина, Чехова, Лермонтова.

- Я уважительнейшим образом к этому отношусь, ведь это и есть миссия театра, которая необычайно высока и продолжаю утверждать, что медицина врачует тело, а театр – душу.

На сцене в этот вечер происходило настоящее чудо. Моноспектакль разыгрывался при минимальном количестве антуража - старинное кресло, небольшой столик. Из реквизита – колокольчик, гусиное перо, карманные часы, пачка ассигнаций и важнейшая деталь – алый томик Пушкина со зловещей черной карточной символикой.

Один артист. Но как он необычайно многолик, как точно проникает в каждого из пушкинских персонажей! Карикатурна и зла графиня, совсем загонявшая свою челядь, учтив и подобострастен ловелас Сен – Жермен, предупредителен и сдержан племянник графини, нежна и романтична, ждущая высоких чувств воспитанница Лизонька.

Над всем и над всеми царит главный герой – Германн. Пушкин не поскупился, и в небольшом произведении дал яркий портрет прошедшего путь от педантичного, живущего по средствам, немца до неистового в своей жажде обогащения человека. Актеру было, где развернуться, а публика, затаив дыхание, в звенящей тишине наблюдала за всеми перипетиями.

Больше всего поражала эта мгновенная способность к перевоплощению и магнетизм, захвативший зал, недаром одной из самых ярких ролей Евгения Князева стал образ мага Вольфа Мессинга.

В какие-то моменты спектакля становилось жутко, где-то была возможность посмеяться, актер создал свой спектакль – где все из нашей жизни.

Очарованная публика не сразу взорвалась аплодисментами, но потом были и цветы и восторг. Зрители, среди которых было много школьников, стоя приветствовали мастера. Обоюдная работа души состоялась.

Материалы предоставлены: https://teatr-ozersk.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49341/