Паспорт и регистрация по месту жительства к Новому году

Предновогодние хлопоты занимают немало времени. В суматохе дел главное не забыть оформить необходимые документы, чтобы праздник не омрачился неприятным сюрпризом.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск приглашают граждан для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Граждане, сдавшие документы до 28 декабря текущего года, получат возможность предоставляется готовые документы до наступления Нового года.

Для тех, кто не успевает обратиться в рабочие дни, заявление на оказание государственных услуг в сфере миграции можно направить в новогодние каникулы посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом заявителям предоставляется 30% скидка на оплату государственной пошлины, а документы будут оформлены после новогодних праздников.

Прием граждан проводится ежедневно (кроме воскресенья) непрерывно в течение всего дня, без перерыва на обед в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 40.

Информация о предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги».